Android-tips: zo gebruik je je smartphone als wegwerpcamera

Een wegwerpcamera zorgt voor leuke plaatjes, maar kost best wat geld, moet ontwikkeld worden en is niet altijd even milieuvriendelijk. In deze Android-tip lees je hoe je jouw smartphone als wegwerpcamera gebruikt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smartphone als wegwerpcamera: dit zijn je opties

De kleuren, het hebben van fysieke foto’s en maar een beperkt aantal kansen hebben voor een plaatje: het maken van foto’s met een analoge camera blijft uniek.

Maar, wie geen eigen rolletjescamera heeft, kiest snel voor een wegwerpcamera. Helaas gooi je deze – zoals de naam doet vermoeden – na één rolletje alweer weg, wat niet echt goed is voor het milieu en je portemonnee.

In dit artikel lopen we daarom de digitale alternatieven langs voor het maken en afdrukken van foto’s met je Android-smartphone. Zo heb jij jouw favoriete foto’s fysiek in je hand, maar behoud je het analoge gevoel van een wegwerpcamera.

1. Gebruik een wegwerpcamera-app

Net als bij een echte wegwerpcamera heb je in een wegwerpcamera-app maar een beperkt aantal foto’s die je na een bepaalde tijd pas kunt bekijken.

Zulke apps zijn niet per se nieuw. Zo verscheen in 2017 de app ‘Gudak’, in 2019 kwam ‘Dispo’ uit en de apps ‘Lense’ en ‘POV’ geven feestgangers de mogelijkheid om samen digitale wegwerpcamera’s te gebruiken op je bruiloft, verjaardag of ander feest. Helaas blijkt het niet altijd een succes, want alleen de laatste twee worden nog ondersteund en geüpdatet op Android.

Otof: Wegwerpcamera-app van Nederlandse bodem

Nieuw is de app Otof van Nederlandse bodem. Via de ontwikkelaar konden we bij Android Planet met de app aan de slag, maar we hebben de app onafhankelijk getest. In deze wegwerpcamera-app maak je maximaal 18 foto’s per maand, die je vervolgens niet te zien krijgt tot het eind van de maand. Dat zorgt er voor dat je veel bewuster momenten uitkiest om te fotograferen.

Otof Spaces Experiences Gratis via Google Play via Google Play

Aan het eind van de maand worden de foto’s automatisch voor je afgedrukt. Je hoeft hiervoor nergens naartoe, want de envelop met afbeeldingen wordt gewoon via de brievenbus bezorgd. Dit duurt een paar dagen, genoeg tijd om te vergeten wat je precies hebt vastgelegd. Dat maakt het uitpakken van de envelop met foto’s extra leuk.

Otof werkt met een abonnement. Dit kost 9,99 euro per maand, maar de eerste maand kun je proefdraaien voor 4,99 euro. Het is maandelijks wel een flink bedrag voor 18 foto’s. Bij de Hema kost dat je namelijk 6,30 euro. Maar bedenk je dat je de foto’s niet zelf hoeft af te drukken en dat je meer betaalt voor de ervaring van een wegwerpcamera.

Een fysieke wegwerpcamera kan je zo 15 tot 25 euro kosten, waarna ook het afdrukken zo’n 6 euro kost. Dit is een stuk duurder dan het maandabonnement van Otof, maar hierbij krijg je wel echte analoge foto’s. Helaas zien de plaatjes van Otof er gewoon uit als afgedrukte smartphonefoto’s.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Leuk aan Otof: Je kiest bewust wat je vastlegt

Je kiest bewust wat je vastlegt Foto’s gemakkelijk automatisch thuisbezorgd

Foto’s gemakkelijk automatisch thuisbezorgd Plezier van foto’s terugzien na een tijdje Waar je rekening mee moet houden: Redelijk prijzig

Redelijk prijzig Je kunt in de app niet zien of foto’s zijn mislukt

Je kunt in de app niet zien of foto’s zijn mislukt Afgedrukte foto’s zien er niet analoog uit

2. Bewerk smartphonefoto’s en druk ze af

Wie liever minder uitgeeft, kan het volgende doen: maak foto’s met je smartphonecamera en laat deze vervolgens afdrukken. Dit kan bijvoorbeeld bij de Hema, Kruidvat en vaak bij je lokale camerawinkel. Maar, om de plaatjes toch meer op analoge foto’s te laten lijken, kan een filter geen kwaad.

Onze favoriet daarvoor is Kuji Cam. Deze app voegt filters namelijk heel natuurlijk toe aan je smartphonefoto’s. Daardoor lijkt het niet alsof je gewoon een hapklaar Instagram-filter eroverheen legt. Je past zelfs gemakkelijk de kleuren, lichtvlekken en ruis aan naar jouw smaak.

Kuji Cam GinnyPix 8,8 (180.769 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Natuurlijk is dit een stukje minder leuk dan een wegwerpcamera, want je kunt schieten hoeveel je maar wil. Daarnaast is het geen verrassing meer hoe de foto’s eruit komen te zien.

Voordelen van zelf foto’s bewerken en afdrukken: Voeg makkelijk een analoog-filter toe aan je foto’s

Voeg makkelijk een analoog-filter toe aan je foto’s Kies achteraf welke foto’s je wil

Kies achteraf welke foto’s je wil Stuk goedkoper dan wegwerpcamera(-apps) Waar je rekening mee moet houden: Je gaat minder zorgvuldig met foto’s om

Je gaat minder zorgvuldig met foto’s om Je moet foto’s zelf bewerken

Je moet foto’s zelf bewerken Je moet foto’s zelf laten afdrukken

Dus, ga je voor de looks? Druk dan je eigen foto’s af met een analoge filter er overheen. Wil je liever de ervaring van een wegwerpcamera, maar zonder de vervuiling en al te hoge prijzen? Dan zijn Otof en andere wegwerpcamear-apps zeker het proberen waard.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste Android-tips? Houd Android Planet dan in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op WhatsApp, Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Meer Android-tips