Je Google-account beveiligen is belangrijk: neem deze 3 maatregelen

Door je Google-account beter te beveiligen, verklein je de kans dat kwaadwillenden toegang krijgen tot je persoonlijke informatie. Android Planet geeft drie concrete beveiligingstips die je totaal binnen een kwartiertje kan uitvoeren.

Zo kun je je Google-account beter beveiligen

Je Google-account gebruik je op je Android-smartphone of -tablet, maar waarschijnlijk voor nog veel meer producten en diensten. Van een Chromecast en Nest-speaker tot YouTube, Google Foto’s en Google Drive. Kortom; grote kans dat je Google-account tot je belangrijkste online accounts behoort. Bescherm ‘m daarom goed om de kans op misbruik door kwaadwillenden te voorkomen.

Je moet er toch niet aan denken dat een hacker toegang krijgt tot al je foto’s en bestanden en de controle kan nemen over je slimme apparaten thuis? Tijd om te controleren of jij je Google-account al zo goed mogelijk beveiligd hebt. Android Planet zet drie cruciale tips op een rij.

1. Controleer je wachtwoord en pas ‘m indien nodig aan

We beginnen met het wachtwoord, de eerste beveiligingslaag van je account. Het is raadzaam om in te loggen op de Google-beveiligingswebsite en te controleren hoe sterk Google je wachtwoord vindt. Misschien is je wachtwoord intussen wel gehackt. In dat geval raadt Google een wachtwoordcheck aan via een prominente melding in beeld.

Je wachtwoord aanpassen kan nuttig zijn als je ‘m nu voor meerdere accounts gebruikt. Denk ook eens na over hoe moeilijk je Google-wachtwoord is. Misschien kun je beter een langere nemen, ook bekend als een zogeheten wachtwoordzin.

Zo’n langer wachtwoord is moeilijker te raden door hackers en lastiger te kraken door speciale software, terwijl jij hem – als je dat wil – nog steeds prima kan onthouden. Want als je nu ‘pizza1’ als wachtwoord gebruikt, kun jij het veel moeilijkere ‘ikhoudenormvanpizza1’ vast ook onthouden.

Gelukkig is onthouden helemaal niet nodig. Je kan een speciale wachtwoordbeheerapp gebruiken, bijvoorbeeld het gratis en gerenommeerde 1Password. In deze app sla je al je wachtwoorden op, zodat je niet meer bang hoeft te zijn dat je ze vergeet of kwijtraakt. Lees hier onze gids die je helpt om in één middagje overal veilige wachtwoorden in te stellen via een wachtwoordbeheerapp.

2. Stel tweestapsverificatie in

Nu je gecontroleerd hebt dat je wachtwoord veilig is of indien nodig je wachtwoord veranderd hebt, is het tijd om de tweede beveiligingslaag in te stellen. Dat is tweestapsverificatie, ook bekend als multifactorauthenticatie of afgekort 2FA. Met tweestapsverificatie ingeschakeld kun je op een nieuw apparaat niet inloggen met alleen je wachtwoord. Je moet ook een speciale code doorgeven, een code die een hacker met kennis van je wachtwoord eigenlijk niet te weten kan komen.

Google biedt verschillende tweestapsverificatiemogelijkheden aan. Tweestapsverificatie via sms is populair in Nederland, kost niets en is prima voor de gemiddelde gebruiker. Het is wel minder veilig dan tweestapsverificatie via een fysieke usb-beveiligingssleutel, al moet je zo’n sleutel zelf kopen voor een paar tientjes.

Een veilige en gratis middenweg is het gebruikmaken van Google prompt, waarbij je op een vertrouwd toestel de vraag krijgt of je wil inloggen op je Google-account. Wil je dit dan druk je op de Ja-knop, bij onraad druk je op de Nee-knop en kun je verschillende beveiligingsmaatregelen treffen. Je stelt tweestapsverificatie in via deze pagina.

Google verplicht tweestapsverificatie voor alle accounts; een goede zaak als je het ons vraagt. Zo verandert een belangrijke beveiligingsmaatregel van optioneel naar standaard, waardoor iedereen ‘m moet gebruiken om zijn of haar Google-account beter te beveiligen.

3. Schakel herstelmogelijkheden in

Tot slot raden we je aan om gebruik te maken van Googles herstelmogelijkheden. Met de optie ingeschakeld, kun je de toegang tot je Google-account terugkrijgen als je bent buitengesloten. Bijvoorbeeld omdat je je wachtwoord niet meer weet of omdat een kwaadwillende je account heeft overgenomen.

Vanaf het Google-beveiligingsstartscherm kies je het tabblad Manieren waarop we kunnen controleren dat jij het bent. Kies nu je eigen mobiele telefoonnummer of vul dat van een bekende in, bijvoorbeeld je partner of kind.

Vervolgens vul je een e-mailadres in waar Google je op kan bereiken als je geen toegang hebt tot je eigen @gmail.com-mail. Ook hier kun je het mailadres van een goede bekende invullen. Het spreekt voor zich dat je de betreffende persoon hierover dient te informeren, anders zal diegene een cruciale Google-waarschuwingsmail mogelijk negeren of als spam markeren.

Zo’n waarschuwingsmail of -sms kan bijvoorbeeld gestuurd worden als Google merkt dat jouw Google-account geactiveerd is op een onbekend apparaat. Handig om voor jezelf in te stellen, maar ok om te overleggen met je dierbaren. Misschien vinden je ouders of vriend(in) het wel prettig dat jij op de hoogte blijft. En als zij eens buitengesloten worden, kan jij ze via jouw account helpen om de toegang terug te krijgen.

