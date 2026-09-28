Nieuwe telefoon gekocht? Zo voorkom je 5 bekende frustraties

Wie een nieuwe smartphone heeft gekocht, is natuurlijk hartstikke blij. Zorg ervoor dat je dat fijne gevoel vasthoudt met dit artikel boordevol tips!

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Je nieuwe telefoon installeren zonder gedoe

Het kopen van een nieuwe telefoon is niet voor iedereen een vanzelfsprekend en makkelijk proces. Uitgebreid onderzoek doen naar het perfecte toestel, bekijken of het voordeliger is om ‘m los of met een abonnement te kopen en daarna nog het in gebruik nemen van je aankoop. Voorkom deze herkenbare frustraties met onderstaande tips.

1. Problemen met overzetten data van oude toestel

Zodra je je nieuwe telefoon uit de verpakking hebt gehaald, wil je ‘m natuurlijk opstarten. Eventueel moet ‘ie nog even aan de lader, maar daarna begint toch echt het eerste grote avontuur: het overzetten van gegevens van je vorige toestel. Juist daar kan het snel misgaan.

Zo kan je oude toestel niet goed worden herkend of kan de overdracht halverwege vastlopen. Een slechte verbinding of onvoldoende opslagruimte kunnen daar de oorzaak van zijn. Is je nieuwe telefoon van hetzelfde merk? Dan is het verstandig om een speciale data-app te gebruiken. In het geval van Samsung is dat Smart Switch.

Tip: Maak eerst een goede back-up van je oude telefoon en controleer of al je belangrijke gegevens ook echt zijn opgeslagen. Neem vervolgens rustig de tijd voor de overdracht. Dit is geen klusje voor even tussendoor. Wil je je oude telefoon verkopen of weggooien? Doe dat pas als je goed hebt gecontroleerd of alles overgezet is. Natuurlijk moet je je oude telefoon wel terugzetten naar de fabrieksinstellingen voor je hem verpatst.

Overstappen van iOS naar Android juichen wij natuurlijk altijd toe!

2. Te veel meldingen vanaf het eerste moment

Nieuwe Android-telefoons laten meestal meldingen van alle apps toe. Dus ook van apps die je nauwelijks gebruikt. Meldingen krijgen betekent vaak ook geluidjes en trillingen voor onbelangrijke zaken. Dat wil je waarschijnlijk niet. Ook het tijdens het installeren piept en trilt je nieuwe telefoon meerdere keren. Maak hier na ingebruikname korte metten mee en doe het volgende.

Ga naar ‘Instellingen’; Ga naar ‘Meldingen’; Kijk bij ‘App-meldingen’ (vaak moet je even naar beneden scrollen) en zet alleen meldingen aan bij belangrijke apps.

3. Vooraf geïnstalleerde apps (bloatware)

Een andere bekende ergernis bij een nieuwe smartphone zijn apps die al vooraf door de fabrikant of provider zijn geïnstalleerd. Onze ervaring is dat je deze bloatware vooral bij telefoons van Chinese merken, Motorola en budgettoestellen in het algemeen relatief vaak tegenkomt. Je kunt deze apps meestal verwijderen, maar sommige apps kun je alleen uitschakelen. Recente voorbeelden van toestellen vol bloatware zijn de Poco F9 Ultra, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max en Motorola Edge 70 Pro.

Soms denkt een merk dat je zit te wachten op populaire apps als TikTok, AliExpress, Prime Video, Amazon Shopping, Fifa Heroes of Temu. Andere fabrikanten leveren standaard eigen alternatieven mee voor functies die Android zelf al biedt, zoals een tweede galerij-, weer- of browserapp. Daardoor staat er direct na het instellen van je telefoon meer software op dan je misschien nodig hebt.

Tip: Loop daarom na installatie even door je applade en verwijder overbodige apps. Pak eventueel je oude toestel erbij om snel te zien welke apps je daadwerkelijk gebruikt. Een bijbehorende ergernis bij bloatware gaat over reclame, aanbevelingen en andere meldingen van deze apps. Ook suggesties op het startscherm kunnen vervelend zijn.

Duik dus ook even in de instellingen om te kijken of je deze ‘Permanente meldingen’ kunt uitschakelen. Zo voorkom je niet alleen dat je nieuwe telefoon vol staat met overbodige apps, maar ook dat je daar vervolgens voortdurend aan wordt herinnerd.

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4. Onhandige standaardinstellingen

Veel toestellen hebben standaard functies aanstaan die voor jou persoonlijk helemaal niet handig hoven zijn. Denk bijvoorbeeld aan achtergrondactiviteit van tientallen apps of het Always On Display. Ook zijn functies zoals het automatisch verbinden met bekende wifi-netwerken vaak standaard ingeschakeld. Afhankelijk van je gebruik kan dit invloed hebben op de batterijduur of je dataverbruik.

Ook op het gebied van privacy is bij een nieuwe smartphone vaak nog wat winst te behalen. Standaardinstellingen zijn lang niet altijd afgestemd op jouw persoonlijke voorkeuren. Zo kunnen apps toestemming hebben om je locatie te gebruiken, toegang te krijgen tot je contacten of foto’s en de microfoon te gebruiken. Soms geef je die toestemming tijdens het instellen van de telefoon zonder dat je er erg in hebt.

Tip: Kijk na het instellen van je telefoon even bij de privacy- en batterij-instellingen. Zoek op ‘Machtigingenbeheer’ en trek onnodige toestemmingen in. Controleer vervolgens bij ‘Advertenties’ welke opties voor gepersonaliseerde advertenties zijn ingeschakeld. Bij de batterij-instellingen kun je bovendien bekijken welke apps veel op de achtergrond actief zijn en waar nodig beperkingen instellen.

5. Opnieuw verbinden met je accessoires

Grote kans dat jij muziek luistert met oortjes of dat je een smartwatch draagt. Wellicht doe je allebei. In dat geval heb je beide apparaten gekoppeld aan je smartphone. En waarschijnlijk heb je ook één of meerdere apps van deze gadgets op je telefoon staan. Hoewel je die apps vaak eenvoudig naar je nieuwe telefoon overzet, is het aannemelijk dat je de gadget zelf opnieuw moet koppelen.

Dat geldt niet alleen voor oortjes en smartwatches, maar ook voor koptelefoons, fitnesstrackers en andere bluetooth-accessoires. Dat opnieuw koppelen kan soms onnodig omslachtig zijn. Je moet het accessoire mogelijk eerst loskoppelen van je oude telefoon, de bluetooth-verbinding opnieuw instellen en in sommige gevallen opnieuw inloggen in de bijbehorende app. Je kunt dit proces iets soepeler maken.

Tip: Houd je oude telefoon bij de hand totdat je zeker weet dat al je accessoires werken met je nieuwe toestel. Controleer vooraf of je smartwatch of andere gadget een back-up maakt en of je accountgegevens bij de hand zijn. Zet bluetooth op je nieuwe toestel aan, open de bijbehorende app(s) en volg de stappen om je apparaten opnieuw te koppelen.

Wat zijn jouw grootste frustraties bij het uitzoeken, kopen en installeren van een nieuwe telefoon? Deel ze met ons en anderen in de reacties, want wij zijn hartstikke benieuwd!