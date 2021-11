Tip: zo maak je een eigen sticker via WhatsApp Web of desktop-app

WhatsApp gebruiken kan inmiddels op allerlei manieren, bijvoorbeeld via je smartphone of computer. Eigen stickers maken kan vanaf nu makkelijk via WhatsApp Web of de desktop-app en in deze tip lees je hoe dat werkt.

Stickers WhatsApp: maken via Web of desktop-app

WhatsApp is de meest gebruikte chat-app in Nederland. Je kunt zo chatten met al je vrienden, familie en kennissen via je smartphone. Ook kun je al jaren WhatsApp Web gebruiken en ook is er een speciale desktop-applicatie. Als bètagebruiker van de app kun je als eerste nieuwe functies testen en ook nu is dat weer het geval.

Zo kun je voortaan via WhatsApp Web (of de desktop-app) eigen stickers maken in slechts een paar stappen. Zelf een geinig ‘digitaal plakkertje’ maken? Volg dan deze stappen:

Open WhatsApp Web of de WhatsApp-desktop-app; Open een gesprek, waarin je de sticker wil versturen; Tik op het paperclipje en kies voor ‘sticker’; Upload een afbeelding die als basis dient voor de sticker; Bewerk deze met emoji, tekst, andere stickers of knip ‘m bij; Helemaal tevreden, druk dan op versturen.

Je kunt ‘m natuurlijk ook opslaan om later weer te gebruiken. Tevens zie je ‘m ook als je WhatsApp opent op je smartphone. Wel kun je alleen nog gebruikmaken van vaste stickers en dus geen geanimeerde.

Dat betekent dus dat je alleen statische plaatjes kunt sturen. Of en wanneer daar verandering inkomt is nog even afwachten. Downloaden van de app op je smartphone doe je via onderstaande knop.

Eenmalige afbeelding versturen via WhatsApp

WhatsApp wordt continu uitgebreid met nieuwe functies. Zo is het onlangs mogelijk geworden om een eenmalige afbeelding of video te versturen. Daarmee is een plaatje voor de ontvanger slechts een keer te openen en in te zien.

Wel kan die persoon natuurlijk een screenshot maken of met een andere camera een foto maken. Daardoor blijft het natuurlijk altijd opletten wat je wel of juist niet verstuurt.

