Videoland offline kijken: zo kun je films en series downloaden

Ook zonder internetverbinding kun je naar films en series op Videoland kijken. In deze tip op Android Planet lees je hoe het werkt.

Videoland offline gebruiken: zo doe je dat

Videoland is één van de populairste streamingdiensten van Nederland en heeft best een flink aanbod van films, series en live televisie. Kijken kan op je televisie (bijvoorbeeld via een Chromecast met Google TV), smartphone, tablet en computer – maar wist je dat dit ook zonder internetverbinding kan? Videoland heeft een handige downloadfunctie, net als veel andere streamingdiensten.

De downloadfunctie is vooral handig op de momenten dat je geen internet hebt, of niet via je databundel wil streamen. Zeker als je een abonnement hebt met maar een paar GB’s aan data, moet je voorzichtig zijn. Door Videoland-films en series te downloaden, kun je ze altijd kijken. Handig voor in het vliegtuig, de bus of trein.

Open de Videoland-app op je smartphone of tablet; Ga naar de titel die je voor offline gebruik wil opslaan. Je ziet bij iedere film en serie een download-icoontje staan; Tik op het knopje en de titel wordt gedownload. Dit kan – afhankelijk van je internetsnelheid en de grootte van het bestand – even duren; In de notificatiebalk van je Android-telefoon zie je hoe ver de download is.



Alle films en series die je voor offline gebruik hebt opgeslagen, vind je terug in het tabblad ‘Downloads’. Je hebt 30 dagen de tijd om gedownloade content te kijken en je ziet bij iedere titel staan hoeveel tijd je nog hebt. Heb je eenmaal op afspelen gedrukt, dan heb je 48 uur om de film of serie af te kijken.

Belangrijk om te weten dat niet Videoland-abonnementen je de zogeheten ‘Download-to-go’-functie laten gebruiken. Bij het goedkoopste abonnement, dat Basis heet (en 4,99 euro per maand kost), is het niet mogelijk om films en series zonder internet te kijken. Bij de duurdere abonnementen – Plus en Premium – heb je deze optie wél.

Videoland V2 RTL Nederland B.V. 7,6 (4.667 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

