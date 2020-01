Huawei’s nieuwste smartphone, de P30 Lite New Edition, is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. Het toestel is iets verbeterd ten opzichte van de originele P30 Lite en met 349 euro bij de release ook goedkoper.

Huawei P30 Lite New Edition kopen: check de deals

Huawei kondigde de P30 Lite New Edition onlangs aan en nu is de smartphone bij verschillende Nederlandse webshops leverbaar. Het toestel kost 349 euro en komt in drie kleuren: zwart, blauw en het nieuwe ‘Breathing Crystal’. Als je op tijd bestelt, krijg je een Huawei Band 3 Pro-fitnesstracker cadeau (ter waarde van 79 euro). De actie loopt zolang de voorraad strekt. In onze vergelijker check je de beste deals voor een losse Huawei P30 Lite New Edition of de smartphone met een abonnement.

De nieuwe editie van de P30 Lite lijkt erg op zijn voorganger, maar introduceert wel een aantal kleine verbeteringen. Zo heeft de smartphone met 256GB dubbel zoveel opslagruimte, wat handig is als je veel foto’s en muziek op je telefoon bewaart, of graag Netflix-series downloadt voor offline gebruik.

Daarnaast heeft de P30 Lite New Edition meer werkgeheugen (6GB in plaats van 4GB) en een betere 32 megapixel-selfiecamera. Bij de normale P30 Lite zit aan de voorkant een 24 megapixel-camera voor zelfportretten.

Meer over de specs

Verder zijn de specificaties van de New Edition identiek aan die van de P30 Lite. Het lcd-scherm is 6,15 inch groot en heeft een resolutie van 2312 bij 1080 pixels. De smartphone wordt aangedreven door de Kirin 710-chip en heeft een 3340 mAh-accu. Snelladen (met 18 Watt) via usb-c wordt ondersteund, waardoor de P30 Lite lekker snel weer vol zit.

Op de achterkant zitten drie camera’s: een primaire lens van 48 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens voor wijde shots en 2 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. Hierbij wordt de achtergrond vervaagd, terwijl de voorgrond juist scherp blijft. Op de achterkant zit overigens ook een vingerafdrukscanner, al kun je de P30 Lite New Edition ook ontgrendelen via gezichtsherkenning.

Belangrijk om te weten is dat de nieuwe smartphone ‘gewoon’ is voorzien van Google-apps en -services, ondanks het handelsverbod van Huawei. Het toestel draait uit de doos op Android 9.0 (Pie) met de EMUI-skin van het bedrijf, en we verwachten dat het ook een update krijgt naar Android 10. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je het op Android Planet.

