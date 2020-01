Dit moet je weten over de Huawei P30 Lite New Edition

De Huawei P30 Lite New Edition is een nieuwe uitgave van de Huawei P30 Lite. De toestellen vertonen veel overeenkomsten, maar de ‘New Edition’ is op enkele punten wat verbeterd. Denk aan meer geheugen en een betere frontcamera. In dezelfde prijsklasse vind je ook toestellen als de Samsung Galaxy A70 of de OnePlus 6T. Qua specificaties doet deze nieuwe P30 Lite daar niet voor onder.

Pluspunten Huawei P30 Lite New Edition Lekker veel geheugen

Verbeterde selfiecamera

Goede prijs-kwaliteitverhouding Minpunten Huawei P30 Lite New Edition Nog geen Android 10

Los van geheugen en frontcamera identiek aan voorganger

Verbeterde versie P30 Lite

De P30 Lite werd al gezien als een uitstekende midrange-smartphone die veel features van de dure Huawei P30 Pro bood, maar dan voor een vriendelijkere prijs. In onze Huawei P30 Lite review lees je precies wat we vonden van het toestel. Deze New Edition belooft veel van hetzelfde.

Grootste verschil is dat het opslaggeheugen verdubbeld is naar 256GB, wat altijd mooi meegenomen is. Daardoor heb je alle ruimte om flink wat foto’s, video’s en andere gegevens op te slaan. Dankzij 6GB aan werkgeheugen (in plaats van 4GB) is hij ook ietsjes krachtiger. Ander verschil is de selfiecamera: die neemt foto’s in een resolutie van 32 megapixel, waar dat voorheen 24 megapixel was.

Verder weinig nieuws onder de zon

Daar houdt het wat betreft de verschillen wel op. Net als de originele P30 Lite heeft deze New Edition een 6,15 inch-scherm met een resolutie van 2312 bij 1080 pixels. Hij wordt aangedreven door de Kirin 710-chip en heeft een 3340 mAh-accu die snelladen ondersteunt met 18 Watt. Het toestel heeft aan de achterkant drie camera’s: een normale 48 megapixel-camera, een 8 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-dieptesensor.

Prijs Huawei P30 Lite New Edition

De Huawei P30 Lite New Edition heeft een adviesprijs van 349 euro. Daarmee is hij een paar tientjes goedkoper dan de oorspronkelijke adviesprijs van de Huawei P30 Lite. Omdat dat toestel echter al een tijdje uit is, is die inmiddels al flink in prijs gedaald. Of de weinige verschillen de hogere verkoopprijs van de New Edition waard zijn, is een persoonlijke keuze. Wel probeert Huawei de deal wat aantrekkelijker te maken door er gratis een Band 3 Pro smartwatch ter waarde van 79 euro bij te leveren. Deze deal is echter tijdelijk voor het begin van 2020.

Deze Huawei wordt geleverd met Android 9.0 (Pie) wat Huawei zelf flink heeft aangepast met zijn EMUI-skin. Over een update naar het nieuwere Android 10 (Q) is nog niets bekend, maar het is aannemelijk dat Huawei die beschikbaar maakt. Ook benadrukt Huawei dat dit toestel geleverd wordt met alle Google apps en services. Door een handelsruzie tussen China en de VS leek het er even op dat Huawei-toestellen mogelijk geen Google-diensten meer mochten gebruiken. Voor dit toestel is daar dus geen sprake van, Android werkt gewoon zoals je gewend bent.

Dit toestel koop je als je… een goed uitgeruste midrange-smartphone zoekt met veel geheugen.