Xiaomi 12 Lite te koop in Nederland: lichtgewicht in stijlvol jasje

De Xiaomi 12 Lite is vanaf nu te koop in Nederland. Het toestel valt in de 12-serie, heeft een prijs van 449 euro en is verkrijgbaar in meerdere frisse kleuren.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi 12 Lite nu beschikbaar

De Xiaomi 12 Lite is eerder stilletjes gelanceerd in Nederland en is nu te koop via verschillende kanalen. Zo kun je terecht bij Xiaomi zelf, zowel online als in hun fysieke winkel in Rotterdam. Ook webwinkel Belsimpel heeft het toestel al op voorraad in het zwart en groen. De 12 Lite komt later beschikbaar in het roze, maar wanneer is onbekend.

De Lite heeft een amoled-scherm van 6,55 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Die verversen maximaal 120 keer per seconde, wat zorgt voor een soepele ervaring als je door social media scrollt of specifieke games speelt. Onder de motorkap ligt de Snapdragon 778G, die we kennen van onder andere de Samsung Galaxy A52s of de Motorola Edge 20 en biedt ondersteuning voor 5G.

Android 12 en 108 megapixel-camera

Er is 8GB RAM aan boord en 128GB interne opslag, maar uitbreiden daarvan is helaas niet mogelijk. De batterij heeft een capaciteit van 4300 mAh en opladen gaat met maximaal 67 Watt. Het toestel komt standaard met Android 12 en daar overheen ligt de MIUI 13-schil.

In het gaatje in het display vind je de 32 megapixel-frontcam en op de achterkant zijn drie camera’s aanwezig. De primaire variant heeft een sensor van 108 megapixel. Foto’s die uit de camera rollen hebben echter een lagere resolutie dankzij pixel binning. De tweede camera gebruik je voor foto’s in een wijdere hoek van maximaal 8 megapixel. Tot slot is er ook nog een macrocamera voor de close-ups.

Familie van de Xiaomi 12 (Pro)

De 12 Lite behoort tot de Xiaomi 12-serie, waarin ook de Xiaomi 12, 12X en 12 Pro vallen. Meer weten over die toestellen? Lees dan natuurlijk onze Xiaomi 12 (Pro) review, waarin we alle voor- en nadelen voor je op een rij hebben gezet. Bekijk natuurlijk ook even onderstaande video waarin we je alles vertellen over de Xiaomi 12-serie.

Meer Xiaomi-nieuws op Android Planet