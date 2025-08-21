Google Pixel 10 Pro (XL) vs Pixel 9 Pro (XL): de 6 grootste verschillen

Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe Pixel behoorlijk op de oude, maar er zijn natuurlijk wel verschillen. We nemen ze met je door in deze Google Pixel 10 Pro (XL) vs Pixel 9 Pro (XL)-vergelijking.

Google Pixel 10 Pro (XL) vs Pixel 9 Pro (XL)

Het is pas drie jaar geleden dat Google zijn Pixel-telefoons officieel naar Nederland bracht. Voor die tijd was je aangewezen op grijze import. In korte tijd zijn het echter vaste waardes geworden in ons smartphonelandschap. Dankzij de kale software en goede camera’s zijn het doorgaans erg fijne toestellen.

In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen de Google Pixel 10 Pro (XL) vs de Google Pixel 9 Pro (XL). Wat heeft Google verbeterd?

1. Hardware

Sinds de Pixel 6 stopt Google eigen chips in zijn smartphones. Dat is geen doorslaand succes gebleken. De Tensor-processoren zijn doorgaans trager dan de Snapdragons van concurrent Qualcomm.

Inmiddels weet Google ook wel dat ze het qua snelheid voorlopig niet zullen winnen. De Tensor G5-chip is qua rekenkracht weliswaar 34 procent rapper dan de Tensor G4, maar komt niet in de buurt van de bekende Snapdragon 8 Elite uit bijvoorbeeld de Galaxy S25. Toch is de Pixel 10 Pro dus wel een stuk vlotter dan de Pixel 9. Op het gebied van AI, zeer belangrijk voor Google, is hij zelfs 60 procent sneller.

Een andere belangrijke upgrade zijn de speakers, die veel beter moeten klinken dan op voorgaande Pixels. Dat gaan we natuurlijk testen voor onze reviews.

De Pixel 10 Pro heeft verder 16GB werkgeheugen, net als zijn voorganger. De kleine variant begint weer bij 128GB opslag, maar de XL beschikt dit keer standaard over 256GB opslag. Dat is twee keer zoveel als de Pixel 9 Pro XL.

2. Scherm en ontwerp

Aan het uiterlijk van de nieuwe Pixels is bar weinig veranderd. Het Google-logo achterop is iets groter, de randen rond de camerabalk iets dunner. Verder zijn de Pixel 10 Pro en Pixel 9 Pro nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De afmetingen zijn zelfs exact hetzelfde. Wel is de Pixel 10 Pro acht gram zwaarder dan zijn voorganger. Bij de XL is het verschil elf gram.

De kleine Pro heeft weer een 6,3 inch-scherm, de XL een 6,8 inch-display. Ze halen met 3300 nits een 10 procent hogere piekhelderheid, maar we vragen ons af of je daar veel van zult merken. De Pixel 9 Pro (XL) had namelijk al één van de felste schermen van alle smartphones.

3. Camera’s

Hoewel vooral Chinese fabrikanten steeds betere sensoren gebruiken voor hun telefoons houdt Google vast aan dezelfde camera’s als vorig jaar. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en een telelens van 48 megapixel met 5x optische zoom. Wel heeft Google de optische stabilisatie van de hoofdcamera verbeterd. Daardoor moeten videobeelden vloeiender ogen en nachtfoto’s scherper.

Aan de hardware is verder dus niets veranderd, maar toch belooft Google mooiere foto’s. De Tensor G5-chip heeft namelijk een nieuwe processor voor het verwerken van beelden. Daardoor kun je nu tot wel 100x digitaal inzoomen in plaats van 30x. Of dat goed werkt, gaan we natuurlijk voor je testen.

4. Accu en opladen

De accu van de Pixel 10 Pro is met 4870 mAh zo’n 170 mAh groter dan vorig jaar. De XL gaat van 5060 naar 5200 mAh. Dat zijn geen schokkende verschillen, zeker niet als je bedenkt dat andere bedrijven zelfs in goedkope smartphones strooien met batterijen van wel 7000 mAh.

Door de zuinigere G5-chip zouden de Pixel 10 Pro’s niettemin langer mee moeten gaan dan hun voorgangers. Als hij leeg is, laadt de Pixel 10 Pro in een halfuur op tot 55 procent, mits je een lader van 30 watt of hoger gebruikt. Bij de XL is dat 70 procent wanneer je een 45 watt-lader gebruikt. Dat zijn dezelfde waarden als vorig jaar.

Wél nieuw is Pixel Snap. Dat lijkt erg op MagSafe van Apple: een manier om je telefoon magnetisch draadloos op te laden. Je klikt een soort puck op de achterkant, die altijd op de juiste plek terechtkomt en daardoor efficiënter is dan normaal draadloos laden. Op de normale Pixel 10 Pro haal je zo een snelheid van 15 watt. Bij de XL is dat 25 watt.

5. AI

We zeiden het al: Google zet zwaar in op AI. De Pixel 10 Pro (XL) kent dan ook een aantal nieuwe trucjes. Die zijn helaas niet allemaal in Nederland te gebruiken. Magic Cue bijvoorbeeld, waarmee de telefoon automatisch relevante info voor je kan opzoeken in bijvoorbeeld je mail, ontbreekt hier voorlopig. Dat heeft vermoedelijk met EU-regels te maken.

Je kunt wel aan de slag met ‘Camera Coach’, die je tijdens het fotograferen tips geeft om betere kiekjes te schieten. Na het fotograferen is bewerken makkelijker dan ooit, want dat hoef je niet meer handmatig te doen. Je vertelt je Pixel 10 Pro simpelweg wat je wil veranderen en dan gaat de smartphone zelf aan de slag. We sluiten overigens niet uit dat deze functie later met een software-update alsnog naar de Pixel 9 Pro komt.

6. Prijs

Omdat de Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL al een jaar oud zijn, haal je ze inmiddels een stuk goedkoper in huis dan net na de release. Je koopt ze voor respectievelijk € 699,- en € 799,-.

Als je een Pixel 10 Pro (XL) koopt, moet je dieper in de buidel tasten. De kleine 10 Pro (128GB) heeft een adviesprijs van 1099 euro, voor de 10 Pro XL (256GB) ben je 1299 euro kwijt.