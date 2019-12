De uitrol van de stabiele versie Android 10 voor de Samsung Galaxy Note 10 heeft Nederland bereikt. De update rolt uit voor gebruikers van zowel de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus.

Samsung Galaxy Note 10, Android 10 in Nederland

De uitrol voor Nederlandse gebruikers van Android 10 voor de Samsung Galaxy Note 10 is begonnen. Verschillende lezers laten ons weten ook op hun Nederlandse Note 10 en Note 10 Plus de update te ontvangen. De vernieuwde software was al eerder te downloaden in Duitsland, waardoor een Nederlandse release niet te lang op zich kon laten wachten.

Vernieuwingen Android 10 en OneUI 2.0-schil

Met Android 10 is er onder andere een systeembrede donkere modus geïntroduceerd. Apps die hiermee overweg kunnen schakelen automatisch naar een donkere stand. Apps die dat kunnen zijn onder andere Google Chrome, Gmail en YouTube.

Lees ook: dit zijn de 10 tofste vernieuwingen van Android 10

Samsung zelf heeft de OneUI 2.0-schil over Android 10 heen gelegd, waarbij focus het toverwoord is. Zo kun je zonder telkens afgeleid te worden bezig met werk of studie. Notificaties schakel je makkelijk uit voor bepaalde apps en tijden. Tevens bevatten meldingen alleen essentiële informatie.

De software wordt voor nu via een OTA-update aangeboden, oftewel Over The Air en direct op het toestel zelf. Om te kijken of Android 10 al te downloaden is voor jouw Note 10 duik je in de instellingen. Je klikt op ‘toestel info’ en drukt op ‘updates handmatig downloaden’.

Om te kijken of jouw Samsungtoestel ook Android 10 krijgt, check je dit overzichtsartikel van Samsung-toestellen die de Android 10-update krijgen. Check ook het grote Android 10 update-overzicht als je een smartphone van een ander merk hebt.

Bedankt voor de tip Paul

Het laatste nieuws over Samsung