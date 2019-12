Samsung is begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus. Het gaat in eerste instantie om gebruikers in Duitsland die meededen aan het bètaprogramma. De update is hoogstwaarschijnlijk snel in Nederland en België beschikbaar.

Samsung Galaxy Note 10 krijgt Android 10

Update – 16 december 20:25 uur

De uitrol voor mensen die niet meededen aan het bètaprogramma van Android 10 is van start gegaan. Sammobile meldt dat Duitsland als eerst aan de beurt is. Firmware-versie N97*FXXU1BSL7 installeert Android 10 op de Galaxy Note 10 (Plus).

Het nieuws betekent dat de update dichterbij dan ooit is en de komende dagen in Nederland uitrolt.

Origineel bericht van 13 december 2019 10:44 uur:

De uitrol van de definitieve versie van Android 10 is van start gegaan, maar nog niet in Nederland. Het gaat om een groep specifieke gebruikers in Duitsland die eerst deelnamen aan het bètaprogramma van Samsung. Als lid van dat testprogramma kun je als eerste testversies van software gebruiken op je eigen toestel.

Zo kon men alvast aan de slag met de vernieuwde OneUI 2.0-schil, die enkele grote veranderingen met zich meebrengt. Gebruikers melden dat de nieuwe stabiele software via een ota-update te downloaden en installeren is.

Vernieuwingen van Android 10 en OneUI 2.0

Met de nieuwe Android-versie wordt onder andere een systeembrede donkere modus geïntroduceerd. Als je die instelt, schakelen apps die hiervoor ondersteuning bieden ook over naar het donkere thema. Enkele voorbeelden daarvan zijn Gmail, YouTube en Google Chrome.

Android 10 voor Samsung-gebruikers brengt ook de OneUI 2.0-schil. Daarbij zorgt de fabrikant voor nog meer focus, zodat je ongestoord bezig kunt met werk of studie. Notificaties bevatten alleen nodige informatie en zijn kleiner qua afmetingen, om te zorgen voor minder afleiding.

Om te kijken of jouw telefoon de update ook krijgt, check je dit overzichtsartikel van Samsung-toestellen die de Android 10-update krijgen. Check het grote Android 10 update-overzicht als je een smartphone van een ander merk hebt. Zodra de Android 10-update ook in Nederland voor de Note 10 (Plus) beschikbaar is, dan lees je dat natuurlijk op Android Planet.

