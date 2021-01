Later dit jaar verschijnt de eerste Android 12 proefversie voor ontwikkelaars. Met dit in het vooruitzicht ontdekken insiders steeds meer nieuwe functies. Lees hier welke nieuwigheden mogelijk met Android 12 hun entree maken.

Android 12 functies: vier geruchten op een rij

De Android 11-update is nog niet goed en wel doorgevoerd en de opvolger staat al in de steigers. Met Android 12 introduceert Google een aantal nieuwe functies. Na onderzoek van XDA Developers en 9to5Google kunnen we over een viertal van deze nieuwigheden iets meer vertellen.

1. Ongebruikte apps in de slaapstand zetten om ruimte vrij te maken

XDA Developers heeft in een stukje code ontdekt dat er een ‘ruimte besparende slaapstand’ voor apps aankomt. Volgens de code wist een app in slaapstand namelijk automatisch de cachebestanden. De hoeveelheid opslagruimte die wordt vrijgemaakt, is afhankelijk van de app in kwestie. Apps voor het online bekijken van video’s en sociale media kunnen honderden megabytes aan gegevens opslaan.

Naast deze slaapstand hinten ontwikkelaars van Google ook naar andere potentiële opslagbesparingen. Welke dat zijn en of deze ook in Android 12 verschijnen is nog niet bekend.

2. Makkelijker je wifi-wachtwoord delen met Near Share

Vind je het vragen naar een wifi-wachtwoord soms wat ongemakkelijk? Dan hebben we goed nieuws, want Google werkt aan een functie om het verbinden met wifi-netwerken gemakkelijker te maken.

Met ‘Near Share’, een soort AirDrop-achtige functie, is het in de (nabije) toekomst mogelijk om wifi-inloggegevens uit te wisselen. Het scannen van een fysieke qr-code wordt hiermee overbodig.

3. Betere game-ervaring dankzij verbeterd trillingseffect

Met de opkomst van mobiele en cloudgames streeft Google naar een beter vibratie-effect op Android-telefoons. Op dit moment is het trillingseffect, bij de verbinding tussen een gamecontroller en smartphone, nog niet op het gewenste niveau.

Met de komst van Android 12 werkt Google aan aangepaste vibratie, zodat er meer variatie in die effecten ontstaat.

4. Nieuwe multitasking-functie met met app-paren

Volgens 9to5Google werkt Google ook aan een volledig herontwerp van het gesplitste schermsysteem in Android 12. Met een nieuwe functie genaamd ‘app pairs’ of app-paren groepeert je toestel twee systeem-apps samen als één taak.

Met de App-paar-functie kun je dus twee apps tegelijk starten op een gesplitst scherm. Eenmaal gekoppeld kun je eenvoudig wisselen. Je kunt hierdoor effectiever gebruik maken van je telefoonscherm.

Gesplitst scherm Android 11

App-paren Android 12

Om de verschillen tussen de functie voor een gesplist scherm in Android 11 goed met het vernieuwde app-paren te vergelijken, heeft de site een mock-up gemaakt. In dat voorbeeld is te zien dat de functie ook een scheidingslijn bevat die je kunt aanpassen. Door te tikken op deze lijn, kun je snel tussen apps wisselen.

Eerste Android 12-versie voor ontwikkelaars

De eerste Android 11-testversie voor ontwikkelaars verscheen half februari vorig jaar. Ervan uitgaande dat Android 12 eenzelfde planning heeft, zijn we nog maar een paar weken verwijderd van een eerste test.

Het zal echter nog maanden duren voordat de definitieve versie van Android 12 verschijnt. Het is daardoor dus ook goed mogelijk dat bovenstaande functies helemaal niet of in aangepaste vorm verschijnen.

Blijf op de hoogte van het laatste Android-nieuws door onze website te volgen, de Android Planet-app te downloaden of je in te schrijven voor de nieuwsbrief!