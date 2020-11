Android 12 kan updates veel sneller en naar meer telefoons brengen dan vorige Android-versies. Dit komt omdat ze via de Play Store verspreid gaan worden, die op vrijwel alle Android-telefoons te vinden is. Android 12 komt waarschijnlijk in de zomer van 2021 uit.

Vorig jaar bracht Google Project Mainline uit om Android-updates sneller naar meer telefoons uit te rollen, en de volgende stap laat niet lang op zich wachten. Een oplettende lezer van de website XDA Developers heeft ontdekt dat Google op de achtergrond aan de techniek van het updateprogramma gesleuteld heeft, en deze gelijktijdig met Android 12 uitbrengt.

Het wordt hierdoor mogelijk om belangrijke telefoon-updates via de Play Store uit te brengen, Googles app-winkel. Dat is aan de ene kant goed nieuws. De Play Store staat op vrijwel alle Android-toestellen geïnstalleerd en is daarmee heel toegankelijk.

Door updates direct via de winkel uit te brengen hoeft Google, die als eigenaar van het Android-systeem bijvoorbeeld maandelijks een belangrijke beveiligingsupdate uitbrengt, niet te wachten op derden, zoals de maker van jouw smartphone.

In plaats daarvan houdt Google de touwtjes in eigen handen. Daar schuilt dan ook direct het risico op ‘eenheidsworst’ in. Sommige fabrikanten, zoals OnePlus, brengen regelmatig updates uit om hun softwareversies juist te onderscheiden ten opzichte van andere telefoonmakers.

Indien Google belangrijke Android-elementen (zoals hoe een bepaald knopje eruitziet) zelf kan aanpassen gaan de besturingssystemen van Android-smartphones mogelijk meer op elkaar lijken.

De achilleshiel van Android

Updates vormen al lange tijd de achilleshiel van Android. Sinds enige tijd zet Google wel stappen om dit probleem aan te pakken. Project Mainline is daar een goed voorbeeld van. Dit programma werd in het voorjaar van 2019 gelanceerd en zorgt er kortgezegd voor dat systeem- en beveiligingsupdates voor Android zonder tussenkomst van de fabrikant kunnen worden uitgerold.

Ook initiatieven als Android One moeten ervoor zorgen dat de gemiddelde telefoon sneller en langer geüpdatet wordt. Over de effectiviteit van dergelijke programma’s verschillen de meningen. Android Planet-redacteur Rens vindt het Android One-programma bijvoorbeeld mislukt. Lees waarom in onderstaand opinie-artikel.

