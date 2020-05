Android-beveiligingsupdate van mei rolt nu uit op Pixel-telefoons

Google heeft de Android-beveiligingsupdate van mei 2020 officieel uitgebracht. De update is nu beschikbaar voor Pixel-telefoons, maar rolt de komende tijd ook uit op veel andere toestellen.pixe



Android-beveiligingsupdate van mei 2020 rolt uit

De beveiligingspatch van mei is officieel uitgebracht voor Google Pixel-telefoons. Iedereen met een Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 of Pixel 4 XL kan de update vanaf vandaag verwachten. Google rolt de patch geleidelijk naar alle gebruikers uit, dus het kan zijn dat jij ‘m iets later ontvangt dan anderen.

De update was al op enkele andere smartphones te vinden, zoals de Samsung Galaxy S20, Galaxy S10 en Galaxy Fold De update rolde in de eerste dagen van mei uit op deze apparaten. Samsung is de laatste tijd vaak sneller dan Google met het uitbrengen van de maandelijkse beveiligingsupdates.

De Google-beveiligingspatch van mei 2020 lost voornamelijk een aantal kleine kwetsbaarheden in het systeem op. Met de patch wordt er echter ook één groter probleem in de beveiliging verholpen, waarmee gebruikers beter beschermd zijn tegen hackers. De update komt zonder grote veranderingen en is dus slechts gericht op het verbeteren van de beveiliging.

Bezit je een Pixel-telefoon, dan ontvang je spoedig een melding dat de beveiligingspatch klaarstaat als download. Als je wat minder geduldig bent, kan je ook handmatig checken of de update beschikbaar is op jouw toestel. Ga hiervoor naar Instellingen, klik op ‘Systeem > Geavanceerd > Systeemupdate’ en kies dan voor ‘Controleren op update’. Als de patch niet verschijnt, moet je nog eventjes wachten. Dit duurt doorgaans niet langer dan een paar dagen.



Wanneer krijg ik de update?

Heb je een smartphone van een ander merk, dan moet je iets langer wachten tot je de update ontvangt. Het updatebeleid verschilt per merk en vaak ook per toestel. Fabrikanten als Samsung en OnePlus zijn vaak snel met het uitbrengen van beveiligingsupdates en rollen deze maandelijks uit. Andere merken brengen slechts vier maal per jaar een update uit. Daarbij krijgen high-end smartphones vaak sneller updates dan goedkopere toestellen.

