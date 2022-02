Het beste Android-nieuws: Samsung Galaxy S22 officieel en Android 13

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Samsung Galaxy S22-familie

Na talloze geruchten en gelekte afbeeldingen heeft Samsung eindelijk zijn nieuwste toptoestellen onthuld. Net als vorig jaar kiest Samsung voor drie smartphones: de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra. De smartphones zijn nu te pre-orderen, maar de release verloopt dit jaar iets anders dan normaal. De S22 Ultra, het absolute vlaggenschip, is op 25 februari te koop voor 1249 euro. Op de reguliere S22 en grotere S22 Plus moeten we langer wachten: deze toestellen liggen op 11 maart in de winkels. De S22 kost 849 euro en voor de S22 Plus betaal je 1049 euro. Daarmee zijn alledrie de telefoons even duur als hun voorgangers.

Vorig jaar verraste Samsung ons al in januari met hun nieuwe Galaxy S-lijn, deze ronde was dat iets later. Kort voor de aankondiging kon Android Planet alvast aan de slag met de drie nieuwe toestellen: de Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra. De toestellen borduren veelal voort op de succesvolle Galaxy S21-lijn, maar er zijn wel degelijk vernieuwingen. Zo heeft de S22 Ultra een geïntegreerde S Pen, waarmee de Note-lijn echt verleden tijd is. In deze preview check je alvast onze eerste indrukken. De volledige reviews volgen binnen enkele weken, dus houd Android Planet goed in de gaten.

Op 17 februari krijgen we de OnePlus Nord 2 CE te zien, de opvolger van de huidige Nord CE en een betaalbaar toestel van OnePlus. Eerder verschenen al renders en enkele specificaties, maar nu liggen echt alle details op straat. Deze zijn gelekt door Ishan Agarwal via MySmartPrice. Het scherm heeft een grootte van 6,43 inch en een full hd-resolutie. Het gaat om een amoled-paneel dat kleuren fijn weergeeft en een hoog contrast heeft. In een klein gaatje in het display is de selfiecamera te vinden van 16 megapixel. Het scherm heeft een maximale ververssnelheid van 90 keer per seconde. Dat is wat rapper dan een 60Hz-scherm, maar niet zo snel als het 120Hz-display van bijvoorbeeld de OnePlus 10 Pro.

De eerste testversie van Android 13 is beschikbaar. Het gaat om een ontwikkelaarsversie (Developer Preview), die niet voor normale gebruikers is bedoeld. De definitieve versie van Android 13 verschijnt pas later dit jaar; we verwachten dat de update in augustus of september verschijnt. Android 13 staat vooral in het het teken van privacy en beveiliging. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een nieuwe feature: de fotokiezer. Hiermee moet het delen van foto’s en video’s met apps van derden veiliger worden. Je deelt plaatjes zonder dat een app de toegang krijgt tot je volledige mediabibliotheek.

Bij het uitzoeken van een nieuwe telefoon let niet iedereen op de ondersteuningstermijn van het toestel. Dat is jammer, want updates zijn heel belangrijk. Versie-updates, bijvoorbeeld van Android 11 naar Android 12, zorgen ervoor dat je van nieuwe functies kunt genieten en beveiligingsupdates houden kwaadwillenden buiten de deur. Gelukkig nemen fabrikanten Android-updates steeds serieuzer, met Samsung als een van de positieve uitschieters. De nieuwe Samsung Galaxy S22-reeks heeft haar zakjes wat updates betreft namelijk hartstikke op orde. Men belooft het toestel vier Android versie-updates mee te geven.

