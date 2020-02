Android-nieuws #8: Android 11-functies, OnePlus 8 en Galaxy M31

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Geen probleem! Met ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer bijgepraat.

Google brengt eerste Android 11 Developer Preview uit

Eerder dan verwacht heeft Google deze week de allereerste Android 11 Developer Preview uitgebracht. Hoewel de Developer Preview enkel bedoeld is voor Googles eigen Pixel-smartphones en ontwikkelaars, is het ieder jaar een mooie kans voor ons om alvast een glimp te krijgen van wat ons later dit jaar te wachten staat. Normaal gesproken gebeurt dit in maart, maar daar had Google geen geduld voor. Wat opvalt aan deze Android 11 testversie is dat er geen uiterlijke veranderingen zijn doorgevoerd aan Android. Deze lijkt Google te willen bewaren voor Google I/O 2020 in mei, waar het bedrijf de update officieel presenteert.

→ Lees verder over de eerste Android 11 Developer Preview

Gerucht: OnePlus 8-serie wordt stof- en waterdicht

Volgens nieuwe geruchten wordt de OnePlus 8-serie stof- en waterdicht dankzij een IP68-certificering. Deze geruchten worden aangewakkerd door een tweet van Max J. Deze bekende Twitteraar lekt regelmatig info over aankomende smartphones. In een afbeelding (zie hiernaast) zien we de contouren van de vermeende OnePlus 8 of OnePlus 8 Pro. Daarachter zien we het woord ‘water’. Wel noemt hij dat het gaat om een conceptafbeelding. Door die combinatie denkt onder andere GizmoChina dat de OnePlus 8-serie eindelijk een IP-certificering krijgt.

→ Lees verder over de stof- en waterdichte OnePlus 8-serie

‘Dit is de Samsung Galaxy M31 met enorme 6000 mAh-accu en vijf camera’s’

Het lijkt erop dat Samsung van plan is om binnenkort een nieuwe budgetsmartphone uit te brengen. De Galaxy M31 zou beschikken over een accu met een capaciteit van 6000 mAh, wat fors meer is dan vrijwel iedere Android-smartphone op de markt. Hiermee moet de Galaxy M31 makkelijk twee dagen op een volle lading meegaan. Opvallend aan de Samsung Galaxy M31 zijn de vier camera’s achterop. De telefoon zou een primaire camera van 64 megapixel hebben, met een 8 megapixel-groothoeklens voor wijde foto’s, 5 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s en 5 megapixel-macrocamera.

→ Lees verder over de specs en renders van de Samsung Galaxy M31

Overzicht: dit zijn de 7 belangrijkste nieuwe Android 11-features

De eerste versie van Android 11 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars en alleen op Google Pixel-telefoons. Maar wat is er nou precies nieuw en verbeterd? Deze eerste versie van Android 11 geeft wel een blik op de belangrijkste nieuwe features die we kunnen verwachten. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste functies en verbeteringen voor je op een rijtje, maar houd er wel rekening mee dat er nog veel kan veranderen in aanloop naar de release. De definitieve release van Android 11 vindt waarschijnlijk pas in augustus of september plaats.

→ Lees verder over de belangrijkste Android 11-functies

Sony onthult Xperia L4 met langgerekt scherm en driedubbele camera

De nieuwe Xperia L4 is de opvolger van de Xperia L3 en introduceert een aantal verbeteringen. Eén daarvan is het scherm, dat nu 6,2 inch meet en een beeldverhouding heeft van 21 bij 9. Dit langgerekte formaat kennen we van de Xperia 1 en Xperia 5, en maakt het mogelijk om films in volledig formaat op de smartphone te kijken. De resolutie is met 1680 bij 720 pixels wel relatief laag. Ook nieuw is de driedubbele camera achterop. Het gaat om een primaire camera van 13 megapixel, 5 megapixel-groothoeklens voor wijde shots en 2 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s. Op de voorkant zit een 8 megapixel-selfiecamera voor zelfportretten.

→ Lees verder over de aankondiging van de Sony Xperia L4

Video van de week: Samsung Galaxy A71 review