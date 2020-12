Nu het jaar er zo goed als op zit, kiest Android Planet de beste midrange smartphones van 2020. De 5 modellen die dit jaar het meeste indruk maakten, zijn in 2021 nog steeds het overwegen waard als je een goede en betaalbare smartphone zoekt.

Lees verder na de advertentie.

De beste midrange smartphones van 2020

2020 was een mooi jaar als je een smartphone tussen de 250 en 500 euro zocht. De smartphone in het middensegment is namelijk beter dan ooit en er zijn genoeg modellen met een messcherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Van snelle processors en goede camera’s tot langdurige softwareondersteuning en 5G-ondersteuning; het is allemaal mogelijk.

De noodzaak om een high-end smartphone te kopen, neemt daarom af. Hieronder vind je in willekeurige volgorde onze vijf favoriete midrange smartphones van 2020. Omdat ze goede specificaties hebben en nog langere tijd updates ontvangen, zijn ze ook in de eerste helft van 2021 nog een goede koop.

1. Poco F2 Pro

Xiaomi’s Poco F2 Pro is een krachtpatser, wat je vooral merkt aan de snelle Snapdragon 865-processor. Die zit ook in veel duurdere smartphones. Het toestel heeft daarnaast een groot (6,67 inch) amoled-scherm en een selfiecamera die automatisch uit de bovenkant van de behuizing schuift als je een foto wil maken.

De smartphone heeft minimaal 6GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en gebruikt vier camera’s op de achterkant. Een aandachtspunt is dat de Poco F2 Pro geschikt is voor 5G-internet, maar alleen via de 3,5GHz-frequentie. Die komt pas in 2022 of 2023 in Nederland beschikbaar. Tot die tijd internet je dus via 4G.

Xiaomi levert de Poco F2 Pro met Android 10 en zijn MIUI-schil, die visueel even wennen kan zijn. Het bedrijf garandeert geen duidelijk updatebeleid, waardoor we niet kunnen zeggen tot wanneer de smartphone versie- en beveiligingsupdates ontvangt. Dat is een nadeel. In de praktijk blijkt het updatebeleid tot dusver goed: Xiaomi bracht op 1 december de Android 11-update uit voor de Poco F2 Pro. Concurrerende smartphones moeten langer wachten.

Bekijk onze Poco F2 Pro videoreview of lees hier de geschreven Poco F2 Pro review. Hieronder vind je de beste prijzen van een los toestel en in combinatie met een abonnement.

2. Samsung Galaxy A51

De Samsung Galaxy A51 is volgens meerdere onderzoeksbureaus de meest verkochte Android-smartphone van 2020. Dat is begrijpelijk, want het toestel van de marktleider biedt een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding.

De smartphone heeft een groot 6,5 inch-scherm, maar is dankzij de plastic behuizing lichter dan je denkt. Het amoled-display ziet er op zijn beurt erg fraai uit. De Galaxy A51 is snel genoeg voor al je apps en games, heeft een ruime 128GB opslaggeheugen en schiet prima foto’s met de viervoudige camera op de achterkant.

De accu gaat langer dan een dag mee en laadt vlot genoeg op via de usb-c-poort. Fijn is dat de Galaxy A51 kan rekenen op twee Android-updates, namelijk versies 11 en 12. Daarnaast ontvangt de smartphone beveiligingsupdates tot minimaal januari 2022.

Meer weten? Hier vind je onze Samsung Galaxy A51 review. Liever kijken? Goed nieuws: we hebben ook een videoreview opgenomen. Check hieronder de laagste prijs van een losse Galaxy A51 of vergelijk de smartphone met een (sim-only) abonnement.

3. Google Pixel 4a

Zoek je een smartphone van Google zelf, dan kom je uit bij de Pixel-reeks. De Pixel 4a is het midrange model van 2020 en heeft ook een 5G-uitvoering in de vorm van de Pixel 4a 5G.

De Pixel 4a is lekker handzaam, heeft een mooi amoled-scherm van 5,8 inch en gebruikt een vertrouwde vingerafdrukscanner op de achterkant. Met de 12 megapixel camera op de achterkant maak je kleurrijke en heldere foto’s, zowel overdag als in het donker.

De accu gaat langer dan een dag mee en laadt vlot op, maar dat gaat niet zo snel als bij andere smartphones. Het toestel heeft voldoende werk- en opslaggeheugen, maar dat laatste is niet uit te breiden. Wel kun je natuurlijk gewoon clouddiensten gebruiken.

Een groot voordeel van de Pixel 4a is dat hij stock-Android draait en drie jaar updates krijgt. Je kunt nu nog rekenen op Android 12 en 13 en krijgt die updates als allereerste. Ook ontvang je drie jaar lang elke maand een beveiligingsupdate, dus tot de herfst van 2023. Het updatebeleid is hiermee beter dan dat van de concurrentie.

Check ook onze Google Pixel 4a review of bekijk hieronder de scherpste prijzen van de Pixel 4a los of met een (sim-only) abonnement. Als je bereid bent meer uit te geven, dan is de betere Google Pixel 5 het bekijken waard.

4. Motorola Moto G 5G Plus

Met de Motorola Moto G 5G Plus koop je een betaalbare 5G-smartphone met een lange accuduur. De grote 5000 mAh-accu gaat anderhalve dag mee en laadt vlug op. Ook prettig is de rappe Snapdragon 765-processor, waardoor alle populaire apps en games soepel draaien.

Het toestel heeft een groot 6,7 inch-scherm met lange 21 bij 9-verhouding, waardoor je films zonder randen bekijkt. Dankzij de hogere verversingssnelheid van 90Hz oogt het beeld vloeiender dan een standaard 60Hz-scherm. De smartphone voelt daarom wat sneller aan.

De Moto G 5G Plus draait op Android 10 en krijgt alleen een update naar Android 11. Dat is karig in vergelijking met concurrerende smartphones. Motorola belooft wel twee jaar lang beveiligingsupdates, dus tot de zomer van 2022.

Lees meer over de smartphone in onze Motorola Moto G 5G Plus review of bekijk hieronder de beste deals voor een losse Moto G 5G Plus of in combinatie met een (sim-only) abonnement.

5. OnePlus Nord

Er is geen twijfel over mogelijk dat de OnePlus Nord één van de beste midrange smartphones van 2020 is. Het toestel biedt een messcherpe prijs-kwaliteitsverhouding en is dankzij zijn goede hardware en lange updatebeleid lekker toekomstbestendig.

De Nord heeft een glazen behuizing met een fraai 6,44 inch amoled-scherm, dat 90 keer per seconde ververst. Dankzij de 90Hz-verversingssnelheid oogt het beeld vloeiender dan een standaard 60Hz-scherm.

Andere pluspunten van de Nord zijn de rappe Snapdragon 765G-processor, de 5G-ondersteuning en zijn krachtige 30 Watt-snellader. Het toestel heeft ook opvallend veel werkgeheugen (minimaal 8GB) en een lange accuduur.

OnePlus levert de smartphone met Android 10 en garandeert twee jaar versie-updates (11 en 12) en drie jaar beveiligingsupdates. De Nord blijft dus tot de zomer van 2023 up-to-date.

Meer weten over de smartphone? Lees of bekijk onze uitgebreide OnePlus Nord review of vergelijk hieronder de prijzen van een OnePlus Nord met (sim-only) abonnement of los.

Toppers in andere prijssegmenten

Heb je geen midrange smartphone nodig, bijvoorbeeld omdat je een voordeliger toestel zoekt? Lees dan zeker onze koopgids met de 5 beste budgetsmartphones van 2020. Wil je juist een duurdere telefoon met betere specificaties? In dit artikel vind je de beste high-end smartphones van dit moment.