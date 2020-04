De Google Pixel 4a is waarschijnlijk vanaf 22 mei verkrijgbaar. Hoewel dit vrij aannemelijk lijkt, is het nog onduidelijk wanneer het officiële lanceringsevenement plaatsvindt.

Google Pixel 4a verkoopdatum

De lancering van Google Pixel 4a is vrijwel het enige onbekende aan het toestel. Een nieuw bericht verklapt echter de mogelijke verkoopdatum van de telefoon in Duitsland. De Pixel 4a wordt naar verluidt vanaf 22 mei in het land verkocht via Vodafone Duitsland.

Volgens Caschys Blog, een Duitse website, tonen interne documenten van Vodafone Duitsland dat de Pixel 4a vanaf 22 mei verkrijgbaar is. Die dag begint mogelijk ook de wereldwijde start van de verkoop. De Pixel 3a werd vorig jaar namelijk eveneens in verschillende landen op dezelfde dag uitgebracht.

Het is onduidelijk of Google vooraf of op dezelfde dag een lanceringsevenement organiseert. Het is daarentegen aannemelijk dat de onthulling ergens in de eerste twee weken van mei plaatsvindt. Google zou namelijk tussen 12 mei en 14 mei zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie organiseren. Dit ging helaas niet door vanwege het coronavirus.

Google Pixel 4a specificaties

Alle specificaties van de Google Pixel 4a zijn al bekend. De smartphone beschikt naar verwachting over een 5,81 inch-scherm met een cameragat in de linker bovenhoek. Het toestel haalt zijn kracht uit een Qualcomm Snapdragon 730-processor. Verder biedt de Pixel 6GB aan werkgeheugen en 64/128GB aan opslagruimte.



Daarnaast heeft de Pixel 4a een enkele 12 megapixel-camera aan de achterkant en 8 megapixel-camera op de voorkant. Bovendien verpakt de telefoon een accu van 3080 mAh die je snel kan opladen met een vermogen van 18 Watt. Vanzelfsprekend gebeurt dit via de usb-c-poort.

Om een beter beeld te krijgen van de Google Pixel 4a, kan je ook de renders bekijken. Recent verschenen ook al afbeeldingen van de verpakking, wat een naderende lancering nog aannemelijk maakt. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of download de Android Planet-app om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de Google Pixel 4a.

