Android 14 is nu beschikbaar! Dit is er nieuw in de update

Android 14 is officieel door Google uitgebracht! De update is beschikbaar voor Pixel-gebruikers, die ‘m per direct kunnen downloaden en installeren. Lees hier wat er allemaal nieuw is.

Android 14 downloaden: dit moet je weten

In tegenstelling tot Android 13 van vorig jaar komt de Android 14-update relatief laat. Heb je een Google Pixel-smartphone, dan kun je de nieuwste versie nu downloaden en installeren. Hieronder zie je welke Pixel-telefoons worden geüpdatet. Met een Pixel 4a of nieuwer zit je goed. Oudere toestellen worden helaas niet meer ondersteund.

Als je een smartphone van een ander merk hebt – zoals Samsung, OnePlus, Xiaomi of Motorola – dan moet je langer op de update wachten. Het is nu aan fabrikanten om Android 14 voor hun eigen telefoons uit te brengen en dat kan even duren. Het ene merk is relatief snel met updates, terwijl het andere bedrijf (veel) meer tijd nodig heeft.

Normaliter worden dure high-end smartphones het snelst bijgewerkt. Denk aan toestellen als de Samsung Galaxy S23, OnePlus 11 en Xiaomi 13. Daarna volgen midrange- en budgettoestellen. Het is echter lastig te voorspellen wanneer Android-telefoons precies worden bijgewerkt. Houd hiervoor het grote Android 14 update-overzicht in de gaten, waarin we alle informatie verzamelen.

Dit is er nieuw in de update

Android 14 volgt Android 13 op en is niet de meest spannende update. Zo zien we vooral kleinere verbeteringen die het besturingssysteem beter en uitgebreider maken. Het is makkelijker om een nieuwe wallpaper in te stellen en je kan de snelkoppelingen op je lockscreen voortaan zelf instellen. Dit zijn de twee knopjes onderaan.

Daarnaast krijg je meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen. Zo zijn er zogeheten templates om je lockscreen een nieuw design te geven. Op de nieuwe Pixel 8 en Pixel 8 Pro verschijnt een functie om wallpapers te maken met AI. Op basis van een aantal steekwoorden wordt er dan een unieke achtergrond gegenereerd.

Verder is Android 14 weer een stukje veiliger en privacyvriendelijker. Zo spoort de nieuwe Android-versie je aan om een pincode van zes cijfers of meer te gebruiken, in plaats van vier. Na het invoeren van de code hoef je bovendien niet op ‘enter’ te tikken om je telefoon te ontgrendelen. Dat scheelt je weer een extra handeling.

Een andere belangrijke pijler van Android 14 is toegankelijkheid. Voor slechtzienden is de vergrootglas-functie verbeterd, waardoor het makkelijker is om informatie op het scherm te vergroten. Ook kun je instellen dat het vergrootglas niet verdwijnt als je een andere app opent. Android 14 laat je bovendien makkelijker de lettergrootte aanpassen. Ook handig: het is mogelijk om het scherm of de led-flitser van je smartphone te laten oplichten als je een notificatie ontvangt.

