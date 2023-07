Android-beveiligingsupdate van juli 2023 rolt uit naar Pixel-telefoons

Het is weer tijd voor een nieuwe Android-beveiligingsupdate. Google rolt nu de nieuwste patch uit naar recente Pixel-smartphones, waardoor ze weer helemaal up-to-date zijn.

Heb je een Google Pixel-telefoon? Dan kun je nu de Android-beveiligingsupdate van juli 2023 downloaden en installeren. Met de update worden weer de nodige bugs, beveiligingsproblemen en andere issues in Android opgelost. Google brengt iedere maand een beveiligingspatch uit om Pixel-smartphones (en alle andere Android-toestellen) bij te werken.

In totaal worden er 26 beveiligingsproblemen verholpen. De update is – zoals je op de lijst hieronder ziet – voor alle recente Pixel-smartphones beschikbaar. Op de Google Pixel 7 van de Android Planet-redactie is de patch maar 21,67MB groot. Ook voor de onlangs uitgebracht Google Pixel Tablet rolt de update uit.

De update is beschikbaar op deze Pixel-smartphones

Zo check je of er een update voor jou klaarstaat

Om te zien of de update al voor jou beschikbaar is, ga je naar de Instellingen-app op je Pixel-smartphone. Scrol naar beneden, tik op ‘Systeem’ en kies voor ‘Software-update’. Klik daarop en de smartphone controleert of er een update voor je klaarstaat. Zo ja, installeren maar! Zo nee, wacht dan nog even af en probeer het later opnieuw.

Andere smartphonefabrikanten rollen de beveiligingsupdate ook uit, maar dat kan even duren. Merken als Samsung, OnePlus en Xiaomi moeten de software namelijk eerst aanpassen op hun eigen schil.

Heb jij een update ontvangen? Laat het ons dan weten via redactie @androidplanet.nl! Elke vrijdag publiceren we een overzicht van smartphones die een update ontvangen, dus volg Android Planet om op de hoogte te blijven van alle Android-updates.

