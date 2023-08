Beveiligingsupdate augustus staat klaar voor Google Pixel, Watch en Tablet

De Android-beveiligingsupdate van augustus 2023 is nu te downloaden op heel wat apparaten. Naast een nog veiliger apparaat zijn er ook bugs geplet, waardoor je toestel beter werkt.

De nieuwste update staat klaar voor veel smartphones en andere apparaten van Google. Het gaat om de update van augustus 2023, maar die brengt meer dan verbeterde veiligheid. Zo waren er met meerdere toestellen problemen om een extern bluetooth-toetsenbord te verbinden, wat nu niet meer het geval moet zijn.

Ook zijn er issues opgelost met wallpapers die niet goed werkten en ook voor de nieuwe Google Pixel Tablet zijn eigenaardigheden opgelost.

Daarbij lijkt het erop dat de Google Pixel 4a zijn laatste officiële update heeft gekregen. Dat toestel werd in augustus 2020 onthuld en is inmiddels drie jaar op de markt. Googles updatebeleid is in de tussentijd verbeterd, maar de 4a moest het nog doen met drie jaar aan beveiligingspatches.

Naast smartphones is de nieuwe software ook klaargestoomd voor de Google Pixel Watch, Pixel Fold en Google Pixel Tablet. De eerstgenoemde en foldable zijn hier niet officieel te koop, maar de tablet wel. Van twee van die apparaten heeft Android Planet een uitgebreide review gepubliceerd:

De update is beschikbaar op deze Pixel-apparaten

Staat er al een update klaar voor mijn toestel?

Je kunt wachten totdat je een melding krijgt dat je de update kunt downloaden, maar ook even handmatig checken of ‘ie al klaarstaat. Duik daarvoor in de instellingen en selecteer ‘Software-update’. Google stuurt de nieuwe software nu richting andere fabrikanten, die ‘m vervolgens klaarstomen voor hun toestellen. Daardoor kan het even duren, voordat ook voor jouw telefoon de update te downloaden is!

Laat het ons weten wanneer jij een update hebt ontvangen. Elke vrijdag zetten we namelijk op een rijtje welke smartphones geüpdatet zijn. Je vindt het in ons Android update-overzicht. Benieuwd wanneer jouw smartphone nieuwe software krijgt? Houd Android Planet dan goed in de gaten.

