De vermeende Google Pixel 6-specificaties liggen op straat en dat geldt ook voor die van de Pixel 6 Pro. Beide toestellen krijgen daarbij volgens geruchten vijf jaar updates.

‘Google Pixel 6 specificaties online verschenen’

Het is nog even wachten op de presentatie van de Google Pixel 6, maar er is weinig wat inmiddels nog geheim is. Eerder verschenen al renders van het toestel en nu liggen ook alle specificaties op straat. Die zijn online gezet door de bekende lekker Jon Prosser.

Geruchten over een eigen processor van Google gaan al even de ronde en die zou de zoekgigant willen introduceren bij de Pixel 6-serie. Dat toestel krijgt een scherm van 6,4 inch, 8GB RAM en 128GB of 256GB interne opslag. Op de achterkant vind je twee camera’s om normale foto’s en kiekjes in een wijdere hoek te schieten.

Specificaties Google Pixel 6 in een notendop:

Scherm: 6,4 inch amoled

Processor: Google

Werkgeheugen: 8GB

Opslag: 128GB / 256GB

Batterij: 4614 mAh

Camera’s: 50 + 12 megapixel-camera

Android-versie: 12 met vijf jaar updates

De selfiecamera heeft een resolutie van 8 megapixel en is te vinden in een gecentreerd gaatje in het scherm. De accu is ruim 4600 mAh groot, maar over opladen noemt de bron niks. Tot slot levert Google het toestel met Android 12 en volgens Prosser krijgt het toestel vijf jaar updates. Dat zou in de praktijk betekenen dat ‘ie ook Android 13, 14, 15 en 16 krijgt en daarbij nog eens vijf jaar beveiligingspatches.

Google Pixel 6 Pro wordt de meest krachtige Pixel ooit

Dit jaar komt Google niet met een XL-toestel, maar zou het kiezen voor een Pro-model. Van de vermeende Google Pixel 6 Pro zijn ook alle specificaties nu verschenen en die zijn op verschillende punten anders dan die van het normale model.

Vermeende pecificaties Google Pixel 6 Pro:

Scherm: 6,71 inch-amoled

Processor: Google

Werkgeheugen: 12GB

Opslag: 128GB / 256GB / 512GB

Batterij: 5000 mAh

Camera’s: 50 + 48 + 12 megapixelcamera

Android-versie: 12 met vijf jaar updates

Zo krijgt het toestel een groter scherm van 6,71 inch. Waarschijnlijk is wel dezelfde chip aan boord als zijn kleine broertje. Standaard is er 12GB werkgeheugen aanwezig en de smartphone komt op de markt in versies met 128GB, 256GB of 512GB geheugen.

De frontcamera is met een resolutie van 12 megapixel een tandje beter en op de achterkant is nog een derde camera aanwezig. Naast de normale 50 megapixel-hoofdcamera en 12-megapixel-groothoeklens is ook een telelens aanwezig. Daarmee kun je objecten dichterbij halen door wat te zoomen. Ook is de accu met een capaciteit van 5000 mAh een fractie groter.

Beide toestellen bevatten uiteraard ondersteuning voor 5G, wifi 6e en zijn onderdeel van het Android Enterprise Recommended-programma. Toestellen met die stempel zijn bedoeld voor zakelijke gebruikers, maar ook voor consumenten te koop.

Prijzen en release Google Pixel 6 (Pro)

De Google Pixel 5 is een meer betaalbaar toestel en in Duitsland te koop voor iets meer dan 600 euro. Het lijkt erop dat Google met deze twee toestellen flink uitpakt, dus we gokken ook dat de prijs een stuk hoger wordt.

Wanneer de fabrikant de toestellen wil presenteren is nog de vraag. Prosser houdt het nog op rond oktober 2021, wat enigszins zou matchen met de aankondiging van de Pixel 5, die was namelijk 30 september 2020.

Kun jij niet wachten op meer details en de presentatie van dit nieuwe Google-duo? Laat het even weten in de reacties