Google Pixel 7 (Pro) naar Nederland: alles wat je moet weten

Google heeft de Pixel 7 en Pixel 7 Pro officieel gepresenteerd, zodat we nu echt alles over de toestellen weten. Ze zijn uitgerust met een eigen processor en draaien op Android 13.

Google Pixel 7 officieel: alles op een rij

We wisten al dat Google alles zou onthullen over de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Wij zetten voor je op een rij wat je kunt verwachten van de twee nieuwe telefoons. Misschien nog wel het fijnste nieuws is dat beide smartphones ook in Nederland te koop zijn. Zo kun je terecht voor losse toestellen of ze combineren met abonnement

De reguliere Pixel 7 is het goedkopere toestel en heeft een amoled-scherm van 6,3 inch. Dat heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een maximale verversfrequentie van 90Hz. Dat betekent dat pixels maximaal 90 keer per seconde worden vernieuwd, wat zorgt voor vloeiend beeld. De helderheid is 25 procent hoger dan bij de Pixel 6. Een vingerafdrukscanner is verwerkt in het display en ook vind je daar het gaatje voor de frontcamera.

Google heeft afgelopen tijd flink gewerkt aan de nieuwe Tensor 2-processor, die in beide toestellen zit. Die is volgens Google 60 procent sneller en energiezuiniger dan het de processor uit de Pixel 6-serie. Ook een eigen Titan-beveiligingschip is aan boord, waardoor gevoelige informatie nog beter beveiligd is.

We zien 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte, maar dat laatste is niet uit te breiden. De Pixel 7 verschijnt in drie kleuren: wit, zwart en lichtgeel en heeft een adviesprijs van 649 euro voor het instapmodel. De versie met meer geheugen kost 749 euro.

Extra camera voor de Google Pixel 7 Pro

De Pixel 7 heeft twee camera’s aan boord, net als zijn voorganger. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en ook is er een 12 megapixel-groothoeklens. Daarmee bieden ze dezelfde specificaties als de voorganger, maar wel zijn de lenzen lichtsterker. De grootste vernieuwing zien we aan de voorzijde, want de frontcamera is verbeterd. Daarmee maak je nu selfies van 10,8 megapixel in plaats van 8 megapixel. Ook de sensor is groter. Je kunt deze camera ook gebruiken om de telefoon met je gezicht te ontgrendelen.

Het Pro-model heeft dezelfde hoofdcamera. De verbeterde 12 megapixel-ultragroothoeklens heeft een wijdere hoek dan op de gewone Pixel 7. Je gebruikt hem ook voor macrofoto’s van bijvoorbeeld insecten. Daarnaast beschikt de Pro over een telelens van 48 megapixel. Daarmee haal je objecten tot maximaal vijf keer dichterbij zonder dat daarbij kwaliteit verloren gaat.

Naast de krachtige hardware speelt ook de slimme software een grote rol. Zo kun je objecten verwijderen uit foto’s met de magische gum, kleuren retoucheren en wordt kunstmatige intelligentie gebruikt bij portretfotografie.

Super Res Zoom

Met Super Res Zoom moet digitale zoom beter werken dan voorheen, waardoor foto’s waarbij je 2x inzoomt vanaf de hoofdcamera er net zo goed uitzien als normale foto’s. Op de Pixel 7 Pro kun je de 5x telelens met Super Res Zoom gebruiken om tien keer ingezoomde foto’s te maken die er net zo goed uit zouden zien als normale foto’s die je met de telelens maakt. In totaal kun je 30 keer digitaal inzoomen, maar daarbij gaat wel wat kwaliteit verloren.

Door de rappere Tensor-chip gaat het maken van een nachtfoto twee keer zo snel als voorheen. Ook kan deze processor bewogen foto’s een stuk scherper maken met ‘Photo Unblur’. Dit werkt ook bij foto’s die je eerder hebt genomen. Nieuw bij de Pixel 7 (Pro) is verder dat de camera huidtinten van gekleurde mensen beter weergeeft. Ook helpt de camera mensen met een gezichtsbeperking met het maken van foto’s.

Als je videos schiet kun je de achtergrond nu kunstmatig vervagen, zoals de iPhone 14 Pro dat ook doet. Verder heeft Google het geluid, de stabilisatie en de autofocus verbeterd.

Google Pixel 7 Pro: veel van hetzelfde

De Pixel 7 Pro is het paradepaardje van Google en biedt nagenoeg dezelfde specificaties als de Pixel 6 Pro. Zo zien we weer een groot amoled-scherm van 6,7 inch met afgeronde schermranden en een hoge resolutie van 3120 bij 1440 pixels. De ververssnelheid ligt met 120 keer per seconde een stukje hoger dan bij de Pixel 7.

Ook zien we dezelfde nieuwe Tensor 2-chip, maar dan bijgestaan door 12GB RAM. De Pixel 7 Pro is verkrijgbaar in drie kleuren (zwart, wit en grijsgroen) en in een 128GB- of 256GB-variant. Beide smartphones zijn stof- en waterdicht en hebben plek voor een fysieke simkaart én een esim. Ook 5G-ondersteuning is natuurlijk aan boord.

De batterij van de Pixel 7 heeft een capaciteit van 4355 mAh, terwijl die van de Google Pixel 7 Pro 5000 mAh groot is. De Pixel 7 kan snelladen met maximaal 21 Watt, wat relatief langzaam is. Bij de Pixel 7 Pro gaat dit een fractie sneller: 23 Watt. Draadloos opladen is ook mogelijk, maar gaat nog langzamer.

Android 13 en 5 jaar beveiligingsupdates

Hoewel Android 13 al uitrolt voor een handvol toestellen, zijn de Pixel 7’s de eerste die standaard komen met het nieuwe besturingssysteem. Je krijgt in de toekomst minimaal drie updates voor Android, dus tot en met Android 16 zit je gebakken. Beveiligingsupdates rollen minimaal vijf jaar lang elke maand uit. Met Google Tensor G2 en de Titan M2-beveiligingschip is de Pixel 7 (Pro) ook voorzien van meerdere beveiligingslagen die je persoonlijke informatie beschermen.

Opvallend is dat Google niet het beste updatebeleid biedt van alle Android-fabrikanten. Samsung biedt namelijk vier jaar Android-updates voor veel van haar toestellen. Meer weten over Android 13, lees dan onze uitgebreide review. Later dit jaar rolt Google ook een VPN uit voor de Pixel 7 en Pixel 7 Pro, zodat je anoniem kunt browsen.

Google Pixel 7 (Pro): prijzen en release

De Google Pixel 7 en 7 Pro zijn per direct te bestellen en worden vanaf 13 oktober geleverd. Uitwijken naar Duitsland of Frankrijk is niet meer nodig, want ze liggen ook hier officieel in de winkel. Webwinkel Belsimpel verkoopt de nieuwe telefoons zowel los als met een abonnement. Ook kun je terecht bij T-Mobile, Tele2 of uiteraard Google zelf.

De prijzen voor de toestellen zijn als volgt:

Google Pixel 7 128GB – 649 euro

Google Pixel 7 256GB – 749 euro



Google Pixel 7 Pro 128GB – 899 euro

Google Pixel 7 Pro – 256GB – 999 euro

Pre-orders:

