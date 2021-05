De toekomst van Google Wear OS in 3 vernieuwingen

Smartwatches met Wear OS leken anno 2021 een stille dood te sterven, maar niets blijkt minder waar. Google heeft (weer) grootse plannen met het besturingssysteem voor slimme horloges en krijgt hulp van Fitbit en Samsung.

Google geeft Wear OS weer een toekomst

Het Wear OS-platform van Google ligt al een paar jaar stil. Er komen nog maar weinig nieuwe smartwatches met het besturingssysteem uit, bepaalde features ontbreken nog steeds en de software blijft langzaam en een stroomvreter. Google probeert die pijnpunten weg te nemen met wat het de ‘grootste Wear OS-update ooit‘ noemt. Wear OS is anno 2021 dus weer springlevend en wel dankzij de drie onderstaande vernieuwingen.

1. Samenwerking met Samsung

De belangrijkste aankondiging is dat Samsung smartwatches met Wear OS gaat uitbrengen. Dat is noemenswaardig, omdat Samsung Wear OS tot dusver links liet liggen aangezien het bedrijf slimme horloges met het zelfontwikkelde Tizen verkoopt. Die verkopen relatief goed, deels ten koste van Wear OS-horloges.

Met Samsung als partner in plaats van concurrent krijgt Wear OS een flinke oppepper. Samsung zegt dat het later dit jaar zijn eerste Wear OS-smartwatch uitbrengt, inclusief kenmerkende roterende ring om het display om de software te bedienen. Bestaande Tizen-horloges blijven gewoon updates krijgen, aldus Samsung. Updates verschijnen tot drie jaar na de lancering van een smartwatch.

2. Fitbit maakt smartwatch en software

Fitbit – dat eind 2019 door Google is overgenomen – gaat de ‘populairste onderdelen’ van zijn gezondheidssoftware beschikbaar maken in de nieuwste Wear OS-versie. Zo zie je in één oogopslag hoeveel stappen je gezet hebt, wat je hartslag is en meer.

Daarnaast gaat Fitbit toekomstige ‘premium’ wearables voorzien van het vernieuwde Wear OS, in plaats van een eigen besturingssysteem. Die keuze lag voor de hand vanaf het moment dat Google Fitbit overnam. Fitbit heeft nog geen details gedeeld over nieuwe wearables.

De laatste maar zeker niet minste vernieuwing is Wear OS zelf. Google heeft versie drie van het besturingssysteem grondig onder handen genomen. Het lijkt erop dat Samsung hier ook aan heeft bijgedragen.

Google claimt dat de nieuwe versie van Wear OS energiezuiniger is, met name omdat het horloge ‘s nachts minder stroom verbruikt. De software zou ook sneller zijn. Apps moeten tot dertig procent sneller openen en vlotter reageren op je acties.

Daarnaast belooft Google praktische verbeteringen voor diensten als de Google Assistent, Google Maps en muziek-apps. YouTube Music introduceert eindelijk offline muziek luisteren, net als Spotify. Dit werkt alleen op smartwatches met eigen opslaggeheugen, waar je de nummers op kan downloaden. Veel bestaande Wear OS-horloges voldoen aan die eis.

De samenwerking met Samsung moet Wear OS ook een uitgebreidere app-winkel opleveren, hoopt Google. De Play Store-appwinkel voor Wear OS komt in tientallen nieuwe landen beschikbaar. Google en Samsung stimuleren ontwikkelaars om hun apps beschikbaar te maken voor het horlogeplatform. Dat is hard nodig, want in het afgelopen jaar zijn meerdere populaire apps voor Wear OS niet meer geüpdatet of zelfs verdwenen.

