Huawei waarschuwt: Google-app is malware, maar hoe zit dat?

Gebruikers van Huawei-smartphones melden dat de Google-app opeens wordt aangezien voor malware. Wat is er precies aan de hand?

Huawei: Google-app is malware, snel verwijderen

Sinds dit weekend verschijnen wereldwijd meldingen van mensen met een Huawei-smartphone over de Google-app. Volgens de notificaties is de app geïnfecteerd en malware, waardoor je ‘m zo snel mogelijk moet verwijderen. Het is niet helemaal duidelijk op welke smartphones de melding binnenkomt en op welke niet. We hebben onder andere meldingen gespot van bezitters van de Huawei P30 en Huawei P30 Pro.

De Huawei-smartphones geven aan dat er gedetecteerd is dat de app privé-smsjes kan versturen, gebruikers kan verleiden om te betalen voor bepaalde content, apps kan downloaden en installeren en dat het naast materiële schade ook privacylekken kan veroorzaken.

PhoneArena heeft navraag gedaan bij Google, maar het bedrijf zegt geen ondersteuning meer te bieden voor deze toestellen en de vraag daarom niet te kunnen beantwoorden. Android Planet heeft navraag gedaan bij Huawei en wacht op reactie. Zodra we meer weten, werken we dit artikel bij.

Foutje bedankt?

Het is zeer onwaarschijnlijk dat Huawei er zelf voor heeft gekozen om de meldingen uit te sturen als men de Google-app nog geïnstalleerd heeft. Het bedrijf maakt inmiddels geen gebruik meer van een volledige versie van Android, maar oudere toestellen draaien hier nog wel op. Het is bovendien moeilijk te geloven dat de Google-app malware bevat.

Al met al lijkt het erop dat het gaat om een zogenaamde false positive, oftewel een melding die achteraf niet blijkt te kloppen. Waar het probleem precies vandaan komt is natuurlijk nog wel de vraag, maar we houden de situatie in de gaten. De melding kun je vooralsnog ook wegtikken zonder dat dit problemen oplevert.

Blijven de notificaties maar verschijnen, dan kun je proberen om de cache te legen van de Phone Manager-app. De app verwijderen is ook mogelijk, maar dan wordt de standaardversie weer geïnstalleerd, waardoor andere apps misschien weer niet volledig werken. Zo hebben we meldingen gezien dat Android Auto dan bijvoorbeeld niet meer functioneert.

Heb jij een ouder toestel van Huawei in je broekzak met de Google-app en heb jij de melding ook gespot? Laat het dan even weten in de reacties onder dit artikel.

