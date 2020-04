Het voelt een beetje zoals jaren geleden, maar LG heeft schetsen getoond van het ontwerp van een aankomende smartphone. De fabrikant spreekt over een minimalistisch design met een ‘knipoog naar de natuur’.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

LG toont schetsen aankomende smartphone

Onder andere de camera’s op de achterkant vallen op en doen wat denken aan een regendruppel. LG kiest voor losse camera’s die onder elkaar gerangschikt zijn van groot naar klein. Ook is een flitser aanwezig, waardoor we weten dat het toestel drie camera’s op de achterkant krijgt.

Ook noemt de producent dat het design daarmee anders is dan de concurrenten. Veel smartphones die nu worden uitgebracht, hebben een groot camera-eiland op de achterkant. Zo zien we dat design terugkomen bij onder andere de Samsung Galaxy S20-serie en Huawei P40.

Het lijkt erop dat er geen inkeping aanwezig is in het scherm. Die is namelijk niet te zien en LG spreekt daar ook niet over in het persbericht. Wel kiest de Zuid-Koreaanse fabrikant voor een scherm met afgeronde schermranden.

Daarnaast krijgt de achterzijde ook zo’n curve, zodat er een symmetrisch design ontstaat. Samsung stapte eerder juist af van schermranden met een grotere kromming, maar andere fabrikanten zoals Oppo, Huawei of OnePlus gebruiken dit nog wel.

Wijziging ten opzichte van vorige modellen

Met deze aankomende smartphone volgt LG niet de designs van eerder uitgebrachte toestellen. Zo zijn de camera’s daar veelal horizontaal geplaatst in een module. Op eerdere renders van de aankomende LG G9 is dat oude design ook nog te zien. Dat toestel krijgt volgens de afbeeldingen dan ook geen design dat geïnspireerd is op de natuur.

Dat toestel wordt volgens geruchten geen high-end variant, maar LG zou kiezen voor toestel in het middensegment. Of dat klopt is nog de vraag, maar meerdere fabrikanten lijken hiervoor te kiezen. Zo gaan er ook geruchten dat de aankomende Google Pixel 5 een middenmotor wordt qua hardware. LG noemt tot slot niks over wanneer we een toestel kunnen verwachten met dit nieuwe design.

Lees het laatste nieuws over LG