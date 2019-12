Samsung begint 2020 mysterieus. De Koreaanse fabrikant kondigt aan het begin van volgend jaar een nieuw product aan dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie: Neon.



Samsung kondigt mysterieuze Neon aan in 2020

Dat maakt Star, een onderdeel van Samsung’s onderzoeksafdeling, bekend op Twitter. Ook hebben de creatievelingen een mysterieuze trailer online gezet. Alhoewel we niet weten wat Neon precies is, is wel duidelijk dat het niet om een opvolger van Bixby gaat. Samsung’s spraakassistent heeft nooit de populariteit van de Google Assistent weten te evenaren, en kun je gerust een flop noemen.

Neon is een kunstmatig mens, aldus de makers. Daarbij heeft Star vijf afbeeldingen op Facebook en Instagram geplaatst, waarin de vraag wordt gesteld of je weleens een “artificial” hebt ontmoet. Neon is dus een product dat gebaseerd is op kunstmatige intelligentie. Wat het precies doet, is op dit moment volstrekt onduidelijk. Wellicht is Neon een uitgebreide persoonlijk assistent, met menselijk voorkomen.

Kunstmatige intelligentie als je beste vriend

Het brein achter het mysterieuze product is Pranav Mistry, die afgelopen oktober directeur werd van Star. Mistry was eerder verantwoordelijk voor de Galaxy Gear, de eerste smartwatch van het bedrijf. Ook weten we dat de Indiase uitvinder een voorliefde voor science fiction (sci-fi) heeft. Het lijkt dus aannemelijk dat Neon een futuristisch tintje krijgt.

Tot slot probeert ook de Indiase filmmaker Shekhar Kapur de boel op te zwepen. “Sci-fi films hebben dit pas net ontdekt, maar uitvinder Pranav Mistry brengt het binnenkort naar jouw woonkamer. Kunstmatige intelligentie als je beste vriend? Je ziet het op CES 2020”, aldus de regisseur op Twitter.

CES 2020 vindt van 7 tot en met 10 januari plaats in Las Vegas. Het is de grootste consumentenelektronicabeurs ter wereld. Naast Samsung is ook OnePlus volgend jaar in Nevada te vinden. De Chinese telefoonfabrikant laat hier volgens de geruchten een concepttelefoon zien.

