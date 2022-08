4 uitstekende alternatieven voor de OnePlus 10T

Wij zijn overwegend positief over de OnePlus 10T, maar ook de concurrentie staat er goed voor. Welke toestellen kunnen zich meten met het nieuwe vlaggenschip? Dit zijn de beste alternatieven voor de OnePlus 10T.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste OnePlus 10T-alternatieven

Om maar direct met de deur in huis te vallen: de 10T is niet de beste telefoon die OnePlus ooit heeft uitgebracht. Toch zijn we overwegend positief over het toestel. Zo is de hardware enorm krachtig, het scherm uitstekend en gaat opladen waanzinnig snel met 150 Watt (!) aan vermogen.

Maar, de camera’s zijn weinig bijzonder en enkele gangbare functies als draadloos opladen ontbreken. Ook is het jammer dat de kenmerkende alert slider is verdwenen. Kortom, de 10T is niet voor iedereen een aanrader. Hierbij de beste alternatieven voor de OnePlus 10T – in onwillekeurige volgorde.

1. Realme GT 2 Pro

Te beginnen met een toestel dat bijna exact dezelfde afmetingen heeft als de OnePlus 10T. De Realme GT 2 Pro is een high-end smartphone van het Chinese merk Realme met een bijzonder ontwerp. De achterkant heeft namelijk een opvallend camera-eiland en is gemaakt van heel duurzaam materiaal.

Verder draait het toestel op de Snapdragon 8 Gen 1-processor, die een fractie minder snel is dan de chip in de OnePlus 10T. Desondanks is de Realme-telefoon ontzettend krachtig.

Ook de 5000 mAh-accucapaciteit is vergelijkbaar met de OnePlus-telefoon. De GT 2 Pro moet qua oplaadsnelheid wel zijn meerdere in de 10T erkennen. Opladen gaat namelijk ‘slechts’ met 65 Watt in plaats van 150 Watt.

De Realme GT 2 Pro heeft achterop drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdlens, 50 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde gebruik je om kiekjes van dichtbij te maken.

Een losse Realme GT 2 Pro heeft een adviesprijs van 749 euro. Een Realme GT 2 Pro met abonnement is verkrijgbaar bij alle grote providers.

2. Samsung Galaxy S22

Is de OnePlus 10T net een slagje te groot? Kijk dan eens naar de Galaxy S22 van Samsung. Dit toestel is compacter en heeft een 6,1 inch-scherm (in plaats van 6,7 inch) met een 120 Hz-ververssnelheid en iets hogere resolutie dan het OnePlus-toestel.

De Samsung Galaxy S22 wordt aangestuurd door de Exynos 2200-chip. Op papier is deze iets minder krachtig dan de processor van de OnePlus 10T, maar het is zeer de vraag of je dit verschil in praktijk merkt.

Op cameragebied heeft de Samsung Galaxy S22 een streepje voor ten opzichte van zijn OnePlus-concurrent. De S22 heeft drie lenzen achterop (50MP + 12MP + 10MP) die simpelweg betere kiekjes maken dan de OnePlus 10T.

Ook qua software-ondersteuning doet de Samsung-smartphone betere zaken. Hij krijgt namelijk vier jaar Android-versie-updates (naar Android 13, 14, 15 en 16) en vijf jaar beveiligingsupdates. OnePlus belooft de 10T in totaal drie versie-updates mee te geven en vier jaar veiligheidspatches uit te brengen.

De Samsung Galaxy S22 is iets duurder dan de OnePlus 10T. Een los model kost nu zo’n 720 tot 750 euro. Bij een Samsung Galaxy S22 met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af.

3. Motorola Edge 30 Pro

Voor vloeiende beelden moet je bij de Motorola Edge 30 Pro zijn. Dit toestel heeft net als de OnePlus 10T een 6,7 inch-scherm, maar dan met een ververssnelheid van 144Hz (in plaats van 120Hz). Zodoende rollen animaties nóg vloeiender over het display.

Ook over de andere specificaties zijn we enthousiast. Zo heeft de Edge 30 Pro uitstekende camera’s. Op de achterkant zitten twee 50 megapixel-lenzen (hoofdcamera en groothoeklens) en is er een dieptesensor aanwezig om met de scherpte en diepte te kunnen spelen. Op de voorkant zit een 60 megapixel-selfiecamera die haarscherpe zelfportretten maakt.

Een nadeel van de Motorola Edge 30 Pro is het updatebeleid. Zo krijgt het toestel slechts twee Android-versie-updates (naar Android 13 en 14) en maar drie jaar beveiligingsupdates. Kun je hiermee leven, dan is de Motorola Edge 30 Pro een uitstekende high-end-smartphone met een fraai design en hele degelijke specificaties.

Een losse Motorola Edge 30 Pro heeft een adviesprijs van 799 euro, maar is inmiddels flink in prijs gedaald. De Motorola Edge 30 Pro is ook met abonnement steeds beter betaalbaar.

4. OnePlus 10 Pro

Wil je per se in het OnePlus-kamp blijven, dan is er eigenlijk maar één alternatief voor de 10T: de OnePlus 10 Pro. Het vorige toptoestel van OnePlus is voor sommige mensen zelfs de betere keus.

Ben je bijvoorbeeld veel met fotografie in de weer, dan kun je beter voor de 10 Pro gaan. Dit toestel heeft simpelweg betere camera’s en is veelzijdiger. Achterop tref je een 48 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-zoomlens. De 10T heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrolens (waar je in praktijk erg weinig aan hebt).

Lees ook: OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro: dit zijn de 4 belangrijkste verschillen

Verder heeft de OnePlus 10 Pro een iets beter scherm, maar juist weer een iets mindere processor. Daar merk je in de praktijk echter weinig van. Qua oplaadsnelheid doet de OnePlus 10T betere zaken, want je accu zit met een vermogen van 150 Watt veel sneller vol dan bij 80 Watt, waar de OnePlus 10 Pro op is begrensd.

Het instapmodel van de OnePlus 10 Pro begint bij een adviesprijs van 899 euro, al zijn de prijzen inmiddels flink gezakt. Een OnePlus 10 Pro met abonnement is bij alle bekende verkooppunten verkrijgbaar.

Meer over de OnePlus 10T

De OnePlus 10T is vanaf 25 augustus verkrijgbaar. Hij verschijnt in twee kleuren – lichtgroen en zwart – en de instapversie kost 699 euro. Eén van de belangrijkste kenmerken is zijn oplaadsnelheid van 150 Watt. Hierdoor zit de (4800 mAh-)accu binnen 20 minuten helemaal vol. In onderstaande video vertelt Android Planet-redacteur Wouter je alles over het nieuwe OnePlus-vlaggenschip. Meer weten? Lees dan de uitgebreide OnePlus 10T review.