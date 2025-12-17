OnePlus 15R naar Nederland: dit moet je weten

Na de lancering van de OnePlus 15 is nu zijn goedkopere broer in aantocht: vanaf vandaag is de 15R te pre-orderen. Lees hier wat deze midrange smartphone allemaal te bieden heeft.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 15R naar Nederland

Na de lancering van de OnePlus 13 en OnePlus 13R begin dit jaar en de OnePlus 15 in november, maakt OnePlus het kwartet op de valreep van dit jaar compleet met de OnePlus 15R. Die heeft een vanafprijs van 699 euro en is vanaf 15 januari 2026 leverbaar.

Met die gloednieuwe midranger ben je niet verrassend een stuk goedkoper uit dan met de OnePlus 15 (huidige prijs: € 948,-). Opmerkelijker is dat de 15R goedkoper in de markt is gezet dan z’n voorganger. De 13R kostte destijds 749 euro, maar die prijs is inmiddels gedaald naar € 479,-.

Wat betekent dat voor de specs? En hoe verhoudt de OnePlus 15R zich ten opzichte van de 13R en 15? Lees hieronder verder.

Vertrouwde, snelle chipset

De OnePlus 15R heeft een razendsnelle chip onder de motorkap, de Snapdragon 8 Gen 5. Het is dus niet de Elite-editie die we kennen van de OnePlus 15, maar nog steeds een erg rappe chip. Ook voor het spelen van zware games is de 15R krachtig genoeg.

Standaard heeft de 15R een werkgeheugen van 12 gigabyte en opslagcapaciteit van 256 gigabyte. Wie net wat meer te besteden heeft, haalt de versie met 512GB opslag in huis voor 799 euro. Honderd euro extra voor dubbel zoveel geheugen is een wat hoge meerprijs in vergelijking met enkele andere midrangers, maar het kan de investering waard zijn.

Beste accu van het drietal (op papier)

De accu van de OnePlus 15R heeft een flinke upgrade gekregen ten opzichte van zijn voorganger: van 6000 mAh bij de 13R naar een indrukwekkende 7400 mAh bij de 15R. Gek genoeg is die capaciteit zelfs nog net iets hoger dan bij de grote broer. De OnePlus 15 moet het met 7300 mAh doen.

Gecombineerd met de zuinige processor moet de accu van de 15R voor een lange batterijduur zorgen. Is die toch leeg? Dan laad je die op met maximaal 80 watt. Geschat wordt dat een volledige laadbeurt een uurtje kost. Draadloos laden is net als bij de 13R niet mogelijk. Daarvoor moet je toch echt bij de ‘gewone’ OnePlus 15 zijn.

Prachtig scherm en prettige software

Het scherm van 6,83 inch van de OnePlus 15R is iets groter dan bij zijn voorganger, dat nog 6,78 inch groot was. Wat wel hetzelfde is gebleven, is het fraaie amoled-scherm. Het display heeft een resolutie van 2800 bij 1272 pixels, waar de 13R 2780 bij 1264 pixels heeft.

Hier hoef je dus, net als de batterij, niet op in te leveren bij de 15R. Wat ook hetzelfde is als bij de OnePlus 15, is de Plus-key aan de rechterkant. Deze vervanger van de bekende Alert Slider gebruik je om screenshots te maken die je kunt opslaan, organiseren en analyseren in de Plus Mind. Dit is een AI-functie van OnePlus.

Dan de software van de OnePlus 15R. De smartphone draait uit de doos op Android 16 met de OxygenOS-schil. Die schil was bij de 13R wat aan de drukke kant, maar bij de OnePlus 15 acceptabel qua bloatware en animaties. OnePlus belooft de telefoons van vier grote Android-upgrades te voorzien, waardoor ‘ie tot en met Android 20 wordt ondersteund. Daarnaast kun je zes jaar beveiligingspatches verwachten.

Leuk om te benoemen is dat de OnePlus 15R een stukje robuuster is. De IP69K-certificering maakt de telefoon beter bestand tegen water, zowel water met hoge druk als met een hete temperatuur.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Minder camera’s en geen Hasselblad meer

Het ronde camera-eiland van de OnePlus 13R is ingeruild voor een rechthoekig eiland bij de 15R. Dat is gek genoeg niet het grootste verschil: dat zit in het aantal camera’s (van drie naar twee) en het verdwijnen van de vertrouwde schuine H (van Hasselblad).

Laten we beginnen met de camera’s die er wél zijn. Dat zijn bij de 15R een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel groothoeklens op de achterkant en een selfiecamera van 32 megapixel. De telelens van 50 megapixel zien we dus niet meer terug bij de 15R.

Wat de OnePlus 15R nog meer niet gehaald heeft, is de input van Hasselblad. Met de OnePlus 15 en 15R heeft de smartphonefabrikant de samenwerking met de Zweedse cameraspecialisten gedag gezegd. Wat dat betekent voor de kiekjes, kon je eerder al lezen in dit vergelijkingsartikel tussen de camera’s van de OnePlus 12 en OnePlus 15.

OnePlus 15R review komt eraan

De 15R is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: het vrolijke Mint Breeze en meer zakelijke Charcoal Black. Je kunt binnenkort een uitgebreide review op Android Planet verwachten met ons eindoordeel over de OnePlus 15R. Heb jij na het lezen van die review interesse om ‘m aan te schaffen?

Er loopt een kortingsactie van 100 euro op de 12+512GB versie (van 17 december t/m 21 januari) op de officiële website van OnePlus.

Wist je trouwens dat OnePlus naast de 15R ook een nieuwe tablet en smartwatch uitbrengt? We praten je hieronder kort bij.

OnePlus Pad Go 2

De tablet heet de OnePlus Pad Go 2 en heeft een scherm van 12,1 inch voor een optimale media-ervaring, of je nu veel gamet of liever de hele avond series bingewatcht. Dankzij de MediaTek Dimensity 7300-Ultra chip in de Pad Go 2 gaat dat erg soepel. Met de batterij van 10050 mAh kun je tot 15 uur video kijken.



De Pad Go 2 is de eerste tablet van OnePlus die een stylus heeft. Hiermee kun je productiever werken, gemakkelijk multitasken en het beste: met tien minuutjes laden kun je ‘m weer een halve dag gebruiken. De adviesprijs van de OnePlus Pad Go is 349 euro. Hiervoor krijg je 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. De twee kleurversies die OnePlus uitbrengt, zijn Lavender Drift en Shadow Black.

OnePlus Watch Lite

De nieuwste smartwatch van OnePlus draagt de naam Watch Lite en is met 37 millimeter en 35 gram een compacte verschijning. Daarnaast is het horloge slechts 8,9 millimeter dik. De roestvrije stalen behuizing moet stevig aanvoelen. Het amoled-scherm haalt tot 3000 nits en kan gepersonaliseerd worden met maximaal 350 wijzerplaten.

Met ruim 100 workout-modussen en allerlei gezondheidsfuncties is dit voor sportliefhebbers een interessant horloge. Laad de Watch Lite tien minuten op en je kunt weer een volle dag vooruit. Op een gevulde tank kun je tien dagen vooruit. Leuk feitje is dat het horloge zowel Android- als iOS-apparaten ondersteunt, ook tegelijkertijd. De vanafprijs is 179 euro en de bijbehorende oplader kost je 29,99 euro.

OnePlus 15R prijzen op een rijtje

De OnePlus 15R (met 256GB opslag) is met een adviesprijs van 699 euro zowaar goedkoper dan zijn voorganger. De 512GB-variant van de 15R gaat voor 799 euro over de toonbank.

Lees meer over OnePlus: