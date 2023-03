‘Renders gelekt: bekijk de OnePlus Nord CE 3 Lite van alle kanten’

OnePlus komt binnenkort met een nieuwe middenklasser op de markt. Een lekker wist afbeeldingen, specificaties en de prijs van het toestel te vinden en publiceerde deze online. Bekijk hier alles over de OnePlus Nord CE 3 Lite.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord CE 3 Lite: ontwerp en kleuren

Smartphonelekker SnoopyTech windt er geen doekjes om op Twitter. Hij publiceert vrijwel alles wat we over de nieuwe OnePlus-smartphone willen weten. Zo is duidelijk met welke specificaties de smartphone is uitgerust, hoe hij eruit ziet en wat ‘ie kost. Laten we beginnen bij het ontwerp.

Eerder maakte OnePlus officieel bekend dat de OnePlus Nord CE 3 Lite eraan komt. Daarbij zagen we een opvallend limoengroen kleurtje met een strak ontwerp. De renders van SnoopyTech tonen nu alle kanten van de smartphone.

De Nord CE 3 Lite heeft een behuizing met platte zijkanten die een andere afwerking hebben als de achterkant. Aan de zijkanten van het toestel vind je de aan- en uitknop en volumeregelaars. Onderop is een speaker, usb-c-poort en hoofdtelefoonaansluiting te vinden.

Achterop de smartphone zien we het OnePlus-logo, met links bovenin een flitser en twee lenzen. In die twee lenzen zitten echter drie camera’s verstopt. Voorop de smartphone vind je een scherm van 6,72 inch. De Nord-telefoon is voor zover bekend in twee kleuren gespot, namelijk limoengroen en donkergrijs.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijs en specificaties

De Nord-lijn van OnePlus bestaat al meerdere jaren en bestaat uit budget- en midrange-toestellen. Volgens de lekker op Twitter gaat de Nord CE 3 Lite 329 euro kosten. Voor die prijs krijg je een degelijke processor, scherpe hoofdcamera en flinke batterij.

De smartphone wordt aangedreven door de Snapdragon 695, net als de CE 2 Lite. Deze ondersteunt 5G en is prima voor alledaagse taken als appen, browsen en social media bekijken. In combinatie met het 120Hz-scherm voelt de smartphone waarschijnlijk soepel aan. Wel gaat het om een lcd-paneel, dus we zijn benieuwd hoe deze kleuren vertoont.

Achterop vinden we een hoofdcamera van 108 megapixel, wat hopelijk voor heldere plaatjes zorgt in verschillende omstandigheden. Daarnaast zijn er een macro- en dieptesensor aan boord met lagere resoluties. Voorop vind je een 16 megapixel-selfiecamera in het scherm verwerkt.

Er is intern tot 128GB opslagruimte en 8GB aan werkgeheugen aanwezig. De batterij van 5000 mAh is flink en laadt met 67 Watt op. Bij vergelijkbare modellen betekent dit een laadtijd van ongeveer 30 tot 45 minuten. De smartphone draait op Android 13 en de OxygenOS-schil van OnePlus. Je krijgt twee grote Android-updates en drie jaar aan digitale beveiliging. OnePlus geeft op haar website aan dat de Nord CE 3 Lite vanaf 4 april beschikbaar is.

Android Planet doet op 4 april verslag van de OnePlus-aankondigingen. Wil je op de hoogte blijven? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Meer OnePlus-nieuws: