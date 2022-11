Opinie: Samsung kroont zich met snel updatebeleid tot Android-koning

Het lijkt nu onvoorstelbaar, maar ooit stond Samsung bekend om zijn slechte updatebeleid. Inmiddels is dat beeld helemaal veranderd. Dankzij de vele én snelle updates mag de Zuid-Koreaanse fabrikant zich Android-koning noemen.

In 2018 spande de Consumentenbond een rechtszaak aan tegen Samsung. De organisatie kraakte het updatebeleid van de fabrikant, die ook zijn duurste smartphones vaak maar twee nieuwe Android-versies gaf. Bovendien moesten bezitters vaak erg lang op deze updates wachten.

Samsung was het destijds niet eens met de beschuldigingen. Toch lijkt het bedrijf zich sindsdien flink achter de oren te hebben gekrabd. Het updatebeleid van Samsung is de afgelopen vier jaar namelijk spectaculair verbeterd. Zelfs de goedkoopste smartphones van het merk krijgen nu drie versie-updates en vier jaar lang beveiligingspatches.

Dat is zeker voor een voordelig toestel als de Galaxy A23 ronduit uitstekend. Duurdere telefoons als de Galaxy S22 krijgen maar liefst vier nieuwe versies van Android en vijf jaar updates om hackers buiten de deur te houden.

Daarmee is Samsung zelfs de maker van Android, zoekgigant Google, inmiddels voorbijgestreefd. De Pixel 7 en Pixel 7 Pro krijgen ook vijf jaar beveiligingspatches, maar moeten het met ‘slechts’ drie nieuwe Android-versies doen. Eigenlijk staat Google dus behoorlijk in zijn hemd.

Het enige voordeel dat Pixel-bezitters nog hebben, is dat Google de nieuwe software vaak wat sneller uitrolt. Bovendien krijg je met een Pixel ook een ‘schone’ Android-ervaring, want Samsung gebruikt zijn (relatief ingrijpende) One UI-schil. Maar, ook die is de afgelopen jaren enorm verbeterd.

Snel, sneller, snelst

Toch legt Samsung concurrent Google ook op dit vlak het vuur aan de schenen. Beveiligingsupdates verschijnen tegenwoordig soms eerder voor Samsung-smartphones dan voor Pixel-toestellen.

Dat geldt nog niet voor nieuwe Android-versies, maar het tempo waarin Samsung Android 13 met One UI 5 naar zijn telefoons brengt is erg indrukwekkend. Begin november publiceerde de fabrikant een overzicht waarin te zien is welke toestellen wanneer aan de beurt zijn. Dat is een lange lijst. Deze maand alleen al verscheen de Android 13-update voor onder meer de Galaxy S21, Galaxy A53 en Galaxy S21 FE.

Samsung garandeert dus niet alleen veel updates, maar brengt deze tegenwoordig ook erg rap uit. Daarmee kroont het Zuid-Koreaanse bedrijf zich tot de Android-koning van dit moment. Hopelijk voelen andere smartphonemakers de hete adem in hun nek en voeren ze soortgelijke verbeteringen door.

