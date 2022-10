‘Updateschema Samsung gelekt: dit is wanneer je telefoon Android 13 krijgt’

Het vermeende updateschema voor Android 13 met One UI 5 van Samsung is uitgelekt. Daarin is te zien welke toestellen nog dit jaar kunnen genieten van de software-upgrade en welke toestellen volgend jaar aan de beurt zijn.

De grote smartphonefabrikant uit Zuid-Korea heeft een lijst met data en toestellen gepubliceerd, waar duidelijk te zien is welke smartphone wanneer de nieuwe software krijgt. Volgens het updateschema ontvangen de eerste telefoons nog deze maand een Android 13-update. In onderstaand schema vind je de updatedatum per Samsung-smartphone of -tablet.

In oktober 2022

In november 2022

In december 2022

In januari 2023

In februari 2022

Dit is Android 13 voor Samsung

One UI 5 is de nieuwste versie van Samsung’s schil en speciaal ontworpen voor Android 13. Na de software-update krijg je automatisch One UI 5 en met de skin komen aanpassingen aan het ontwerp, meer functies en snellere animaties.

De basis-iconen op je homescreen zijn een tikkeltje anders dan bij Android 12 en er is een groter aanbod aan persoonlijke instellingen. Zo pas je widgets aan naar de kleur en stijl van je achtergrond, koppel je meerdere widgets aan elkaar en meer.

Daarnaast is multitasking verder uitgebreid. Met een aantal simpele veegbewegingen tover je twee apps tegelijk in beeld. Ook de camera-app en galerij zijn verder uitgebreid met professionele opties tijdens het maken van een fotootje. Notificaties zijn per app aan te passen. Zo zie je alleen belangrijke informatie van de apps die jij belangrijk vindt.

Benieuwd wanneer jouw toestel (Samsung of niet) Android 13 krijgt? Check dan ook ons uitgebreide Android 13 update-overzicht. Daarin vertellen we je alles over de komende software-update voor merken als Nokia, Motorola, Xiaomi en OnePlus.

