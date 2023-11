Oppo Reno 11 (Pro) officieel: voortbordurend op voorganger

Oppo heeft twee smartphones aangekondigd: de Oppo Reno 11 en Reno 11 Pro. De smartphones lijken erg op de voorgangers, maar introduceren ook een paar handige verbeteringen. Lees hier alles over de telefoons.

Oppo Reno 11 (Pro) gelanceerd in China

De Oppo Reno 11-serie is officieel gelanceerd in de vorm van de Reno 11 en Reno 11 Pro. De smartphones zijn de opvolgers van de Oppo Reno 10 en 10 Pro en dat is duidelijk te zien. De nieuwe smartphones hebben wederom een amoled-scherm van 6,7 inch met een ververssnelheid van 120Hz. Verder oogt de behuizing van de oude en nieuwe generatie bijna hetzelfde.

De smartphones draaien op Android 14: de nieuwste versie van het besturingssysteem. Ook bieden beide Oppo’s opslagruimte tot 512GB en tot 12GB aan werkgeheugen.

De camera’s aan de achterkant van de toestellen komen ook overeen. Zo hebben ze een hoofdcamera van 50 megapixel, groothoeklens van 8 megapixel en een extra telelens van 32 megapixel. Met de frontcamera schiet je selfies in 32 megapixel.

Het verschil tussen de Oppo Reno 11 en 11 Pro

Het verschil tussen de smartphones zit ‘m voornamelijk in de processor. Het Pro-model is uitgerust met de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip die stamt uit begin 2022. Die chip presteert echter nog razendsnel en is erg energiezuinig.

Ga je voor het reguliere model? Dan krijg je een Dimensity 8200-chip. Deze is minder krachtig, maar zorgt wel voor een lange accuduur.

Ook die batterijen verschillen per model. De Oppo Reno 11 heeft met 4800 mAh een iets grotere accu dan de Reno 11 Pro. Dat toestel heeft 4700 mAh aan boord. Beide smartphones zullen het hiermee bij normaal gebruik ruim een dag volhouden. De Reno 11 Pro laadt overigens iets sneller op: 80 Watt in vergelijking met 67 Watt op de Reno 11.

Verkrijgbaarheid en prijs

Wie nu al een Oppo Reno 11 or 11 Pro in huis wil halen, moet nog even wachten. De toestellen zijn voor nu enkel in China gelanceerd. Daar begint het reguliere model met een prijs van omgerekend 326 euro en het Pro-model begint bij 452 euro.

Of en wanneer de smartphones naar Nederland komen is niet bekend. Oppo is hier wel actief en ook de Reno 10 en 10 Pro zijn hier verkrijgbaar voor 509 en 659 euro.

Ook nieuw: Oppo Pad Air 2

Ook presenteert Oppo een betaalbare tablet: de Pad Air 2. Het apparaat volgt de Oppo Pad Air van vorig jaar op en is vrijwel identiek aan de OnePlus Pad Go. De tablet beschikt over een scherm van 11,35 inch met een resolutie van 2408 bij 1720 pixels. De ververssnelheid ligt op 90Hz, waardoor het apparaat sneller moet aanvoelen.

Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G99-processor. Dit is geen snelheidsmonster, maar wel een capabele chip als je veel browst, YouTube-filmpjes kijkt en graag streamingdiensten gebruikt. De Oppo Pad Air 2 draait uit de doos op Android 13 met de ColorOS-software.

Op zowel de voor- als achterkant zit een 8 megapixel-camera. De tablet is verder voorzien van een koptelefoonaansluiting, 8000 mAh-accu, stereospeakers en snellaadfunctie van 33 Watt. Omgerekend kost de Oppo Pad Air 2 ongeveer 168 euro.

