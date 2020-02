Render van prototype Pixel 5 XL toont opvallend camera-ontwerp

Een eerste render van de Pixel 5 XL laat een grote, halfronde cameramodule zien. Wel gaat het nog maar om één van drie vroege prototypes van Google’s aankomende smartphone.

Drie camera’s op Pixel 5 XL-prototype

Het duurt nog een goede acht maanden voor Google een nieuwe Pixel-smartphone presenteert. Dat lijkt nog ver weg, maar dat betekent dat er achter de schermen al hard gewerkt wordt aan prototypes. Eén daarvan heeft een in het oog springende, drievoudige camera in een halfronde module.

Op de render is te zien dat de module flink opvalt door zijn bijzondere vorm, en ook een stukje uit de behuizing steekt. Verder voorziet Google de Pixel 5 XL afgaande op dit beeld van drie camera’s. Net als op de Pixel 4 XL is er naast de hoofdcamera een telelens aanwezig. Onder deze beide camera’s is nu een ultra-groothoeklens geplaatst. De flitser zit in het midden.

De behuizing van het prototype Pixel 5 XL is gemaakt van matglas, terwijl de cameramodule een glanzende afwerkingen heeft. De render is naar buiten gebracht door Jon Prosser, die ook vroegtijdig beelden toonde van de camera’s van de Samsung Galaxy S20 Ultra.

Drie verschillende prototypes

Volgens Prosser heeft hij uitgebreid de tijd genomen om de render te verifiëren, maar gaat het nog wel om een prototype Pixel 5 XL. Er zijn volgens hem momenteel drie verschillende Pixel-prototypes in omloop. De andere twee, zo zegt Prosser, hebben een minder opvallend design; de cameramodule is daar gewoon een vierkant zoals op de huidige Pixel 4 XL. Prosser zegt ook beelden te hebben van de voorkant, die hij niet kan delen. Wel laat hij doorschemeren dat het ‘voorhoofd’, de rand boven het beeldscherm, iets dunner is maar nog niet helemaal verdwenen.

Het is dus heel goed mogelijk dat Google nog voor een compleet andere weg kiest met het Pixel 5-design, maar het prototype geeft in ieder geval een kijkje in de keuken van het Pixel-team. Uiteindelijk zullen we nog zo’n acht maanden moeten wachten, Google presenteert doorgaans zijn nieuwe serie Pixels in de eerste helft van oktober.

