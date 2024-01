Eerste beveiligingsupdate van 2024 rolt uit naar Google Pixels

De eerste beveiligingsupdate van het nieuwe jaar rolt nu uit naar Pixel-smartphones. Hiermee spijkert Google de beveiliging bij en zijn er meerdere problemen in de software opgelost. Lees hier wat er verandert.

Zoals gewoonlijk brengt Google aan het begin van een maand de nieuwste beveiligingsupdate uit. Hiermee werk je de software op je Google-smartphone of –tablet bij, waardoor de beveiliging wordt opgeschroefd. Ook lossen de patches problemen op.

Verder is op Pixel-smartphones vanaf de Pixel 5a tot Pixel 8 Pro een cameraprobleem opgelost. Deze liep in sommige gevallen vast. Pixel 8 (Pro)-gebruikers hebben geen last meer van een specifiek videoprobleem, het instellen van de Pixel Tablet gaat nu zonder fouten en de achtergrond op de Pixel 8, 8 Pro en Fold verandert niet langer ineens naar zwart.

De beveiligingsupdate is vanaf nu beschikbaar in Nederland. Als hij voor jou te downloaden is, krijg je een melding. Je downloadt de januari-patch op de onderstaande apparaten.

Zodra je de notificatie hebt ontvangen, kun je de beveiligingsupdate downloaden en installeren. Zie je echter geen melding? Bekijk dan handmatig of de update voor je klaarstaat.

Ga naar de instellingen-app op je Pixel, tik op ‘Systeem’ en kies voor ‘Systeemupdate’. Druk onder in beeld op de knop ‘Controleren op updates. Nog steeds niet beschikbaar? Dan moet je nog even geduld hebben.

Nu Google de beveiligingsupdate heeft uitgebracht, kunnen andere smartphone-fabrikanten deze toevoegen aan hun toestellen. In ons wekelijkse update-overzicht zetten uitgebreid onder elkaar welke smartphones een update zullen ontvangen. Zelf een nieuwe update ontvangen? Laat het ons weten via redactie@androidplanet.nl!

