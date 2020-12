Renders laten zien dat Samsung Galaxy A52 5G sterk op voorganger lijkt

De Samsung Galaxy A52 5G lijkt volgens gelekte renders sterk op zijn voorganger, de Galaxy A51. Het nieuwe midrange toestel ligt waarschijnlijk begin volgend jaar in de winkel.

Renders tonen Samsung Galaxy A52 5G in volle glorie

De Samsung Galaxy A51 is een erg populair toestel in het middensegment. De Koreaanse fabrikant zag daarom kennelijk weinig reden om aan het design te sleutelen. De Samsung Galaxy A52 5G ziet er volgens renders van OnLeaks vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger. Ook de A52 krijgt weer een 6,5 inch-oled-scherm dat vrijwel de gehele voorkant vult. In het midden zit een gaatje voor de selfiecamera.

De afmetingen van het toestel zijn ook bekend. De Galaxy A52 is 159,9 x 75,1 x 8,4 millimeter groot. Daarmee is hij iets forser dan de A51. Dat zou kunnen betekenen dat de nieuwe smartphone een grotere accu krijgt. Zijn voorganger had een batterij van 4000mAh.

De Galaxy A52 krijgt vermoedelijk een Snapdragon 750G-processor. Dat is een vlotte chip uit het middensegment die standaard over 5G beschikt. Samsung stopt daar waarschijnlijk 6GB geheugen bij en 128GB opslagruimte. Er komt naar verluidt ook een 4G-versie van het toestel, maar die heeft mogelijk andere specificaties.

Op de achterkant van de Galaxy A52 zien we vier lenzen. De primaire camera heeft vermoedelijk een resolutie van 64 megapixel. De A51 moest het nog met 48 megapixel doen. De overige drie camera’s zijn waarschijnlijk ongewijzigd ten opzichte van het vorige model. Het gaat in dat geval om een 12 megapixel-ultragroothoeklens, een 5 megapixel-macrocamera en een dieptesensor van eveneens 5 megapixel.

Samsung vult nieuwe Galaxy A-serie

Langzaam vult Samsung de line-up van de Galaxy A-serie voor 2021. Eerder verschenen al renders van de Galaxy A32 5G, een toestel dat Samsung onder de Galaxy A52 5G en de al verkrijgbare A42 5G positioneert. We verwachten in ieder geval ook nog een Galaxy A72. Van dat toestel zijn nog geen renders verschenen. Wel krijgt de A72 volgens geruchten maar liefst vijf camera’s op de achterkant.

