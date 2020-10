‘Renders tonen Samsung Galaxy S21 met nieuw camera-eiland’

Er zijn vroege renders verschenen van de Samsung Galaxy S21. Het nieuwe vlaggenschip van de Koreaanse fabrikant verschijnt vermoedelijk in januari volgend jaar.

‘Dit is de Samsung Galaxy S21’

De betrouwbare lekker OnLeaks toont ons nu al een blik op het nieuwe toptoestel van Samsung. Gezien zijn reputatie lijkt het zeer waarschijnlijk dat deze renders een goed beeld geven van de Samsung Galaxy S21. Het toestel zou overigens ook nog S30 kunnen gaan heten.

Aan de voorkant van het toestel is op het eerste gezicht weinig veranderd ten opzichte van de Galaxy S20. Het scherm neemt vrijwel de gehele voorkant in beslag. Wel is de rand aan de onderkant van het toestel iets dunner en aan de bovenkant juist iets dikker. Daardoor oogt het toestel symmetrisch. Het gat voor de selfiecamera lijkt wat kleiner dan op de reguliere S20 en ongeveer even groot als op de nieuwe Samsung Galaxy S20 FE.

Samsung lijkt verder definitief afscheid te nemen van gebogen schermen op de Galaxy S-reeks. Op de S20 was de kromming al beperkter dan op de Galaxy S10, maar de S21 krijgt vermoedelijk een volledig vlak display. Daardoor zijn de bezels aan de zijkanten wel iets beter zichtbaar.

Een nieuw camera-eiland

De renders van de Samsung Galaxy S21 laten ook een nieuw camera-eiland zien op de achterkant. Dat zit nu volledig in de hoek en vouwt om de rand van het toestel heen. De smartphone krijgt drie camera’s. Welke dat precies zijn, is nog even een verrassing. Waarschijnlijk gaat het om een primaire camera, ultragroothoeklens en een telecamera voor portretten.

We weten ook al wat de afmetingen van het toestel zijn. De Galaxy S21 is 151,7 millimeter lang, 71,2 millimeter breed en 7,9 millimeter dik. Daarmee is de telefoon vrijwel net zo groot als de Galaxy S20. De schermdiagonaal is met 6,2 inch eveneens gelijk. We verwachten overigens ook nog een Plus- en Ultra-variant van de S21.

Eerder schreven we al dat Samsung de Galaxy S21-serie eerder wil presenteren dan normaal. De smartphone zou al in januari het levenslicht zien. Lekker OnLeaks bevestigt dat gerucht. We hoeven vermoedelijk dus nog maar een paar maanden op de nieuwe telefoons te wachten.

