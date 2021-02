Samsung rolt de Android 11-update sneller naar zijn smartphones en tablets uit dan velen verwacht hadden. Ook Android Planet-redacteur Rens verbaast zich in positieve zin over Samsung, dat de concurrentie nu het nakijken geeft.

Google bracht Android 11 vorig jaar in september uit, waarna fabrikanten de software-update konden uitrollen naar bestaande smartphones en tablets. Inmiddels kunnen we stellen dat Samsung lekker op dreef is. In december ontvingen dure toestellen als de Galaxy Note 20 Android 11, gevolgd door de S20-reeks, Note 10- en S10-telefoons en Galaxy Z Flip. De Fold en Fold 2 werden daarna geüpdatet, wat best bijzonder is omdat de software meer aangepast moet worden voor de opvouwbare schermen.

Onlangs kregen ook goedkopere modellen als de Galaxy A51, Galaxy M30s, M31s en M21 Android 11. Die laatste stond op de lijst voor maart, maar ontving de update al eind januari. Midrange-toestellen als de Galaxy A51 5G en A71 5G zouden in mei een update krijgen, maar draaien nu al Android 11. Samsung loopt dus maanden voor op zijn eigen, eerder gecommuniceerde schema. Allerlei modellen in uiteenlopende prijsklassen zijn inmiddels geüpdatet.

Hoe doen andere merken het?

Ik blijf het bijzonder vinden, want ik had niet verwacht dat Samsung koploper zou worden met de uitrol van Android 11. In de afgelopen jaren hobbelde Samsung namelijk achter veel concurrenten aan. OnePlus, Nokia en Sony, bijvoorbeeld. Dit jaar is het andersom: zij volgen Samsung op gepaste afstand. Sony heeft op moment van schrijven drie smartphones geüpdatet, OnePlus slechts twee.

Oppo en Xiaomi hebben een handvol toestellen naar Android 11 bijgewerkt. Nokia – ooit de snelste met updates – komt niet verder dan de Nokia 8.3 5G. Huawei lijkt vanwege handelssancties helemaal geen smartphones te kunnen updaten naar de nieuwste Android-versie.

Mijn opinie uit november over de trage uitrol van Android 11-updates is helaas nog steeds actueel. Waarbij ik dus wil zeggen dat Samsung het nu opvallend goed doet.

Enthousiasme

Het snelle updatetempo van Samsung valt niet alleen mij op. Ik zie enthousiaste reacties van gebruikers op sociale media en lees vergelijkbare verhalen bij buitenlandse media. Droid-Life noemt Samsung de ‘koning van de Android-updates’, Sammobile schrijft dat ‘Samsung een verpletterende indruk achterlaat met zijn updatebeleid’ en XDA Developers vraagt zijn lezers of ‘Samsung voorop loopt met software-updates?’.

Niet alles gaat goed

Voor wie zich afvraagt of Samsung’s updatesnelheid dit jaar niet ten koste gaat van de kwaliteit: dat valt mij alles mee. Op veruit de meeste smartphones werkt de Android 11-software naar behoren en zonder bugs. Dat is mede te danken aan het bètaprogramma van het bedrijf, waarbij enthousiaste gebruikers een testversie van software konden testen om bugs op te sporen. Die werden opgelost voordat de update naar alle toestellen komt.

Een zorgvuldige testfase is cruciaal, al snappen niet alle fabrikanten dat. Zo blunderde Xiaomi met de Android 11-update voor de Mi A3. De software was dusdanig slecht ontwikkeld dat de smartphone niet meer werkte en niet meer kon opladen. Dergelijke problemen heb ik (nog?) niet voorbij zien komen bij Samsung-smartphones. Waarbij ik wel moet zeggen dat de fabrikant nog tientallen smartphones en tablets gaat updaten, met name oudere modellen.

Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat Samsung een goede sier maakt met zijn Android 11-updateschema. Later dit jaar verschijnt Android 12 en ik ben benieuwd of de fabrikant het dan weer zo goed gaat doen. Wat denk jij? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

