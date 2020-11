De Android 11-update voor de Samsung Galaxy S10 en Note 10 lijkt vertraging op te lopen. Samsung pauzeert het testen van de update omdat de accu te snel leegloopt. Het is nog niet duidelijk wanneer de smartphones de definitieve update kunnen verwachten.

Samsung bracht vorige week de eerste Android 11-bèta uit voor de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus. Die bèta introduceert ook One UI 3.0, de nieuwste versie van Samsungs softwareschil. Uit klachten van testers blijkt dat de software-update de accu dusdanig snel leeg trekt, dat er niet goed mee te werken valt.

Om die reden heeft Samsung de verdere verspreiding van de bèta gepauzeerd totdat de bug is opgelost. Het is onduidelijk hoelang dat gaat duren. Het kan een paar dagen zijn, maar ook zomaar meerdere weken.

Wie een Galaxy S10 of S10 Plus heeft en staat te springen om de Android 11-bèta te installeren, moet dus nog even geduld hebben. Dit geldt ook voor gebruikers van de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Flip 5G.

Galaxy S20 en Note 20 krijgen als eerste Android 11

Samsung werkt aan een Android 11-update voor veel Galaxy-smartphones en zal de Galaxy S20-serie en Galaxy Note 20-modellen als eerste updaten. Deze toestellen kunnen Android 11 in combinatie met One UI 3.0 uiterlijk eind december verwachten.

Een aandachtspunt: de nieuwere Galaxy S20 FE krijgt ook Android 11, maar volgt mogelijk iets later. Er is op moment van schrijven namelijk nog geen bèta voor deze smartphone beschikbaar.

Nieuw in Android 11

De Android 11-update is in september door Google uitgebracht voor Pixel-smartphones en ook beschikbaar gesteld aan fabrikanten als Samsung. Zij optimaliseren de update voor hun eigen toestellen en vernieuwen doorgaans ook hun softwareschil.

Als je benieuwd bent wat de Android 11-update in de praktijk toevoegt, kun je onze Android 11 review lezen. Liever kijken? In de videoreview hieronder bespreken we de beste nieuwe functies met je.

