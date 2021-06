Aankomende update Samsung Galaxy S21 verhelpt cameraproblemen

Gebruikers ervaren een probleem met shutterlag op de Galaxy S21. Je klikt daarbij een foto af, maar het duurt dan nog een fractie van een seconde voordat ‘ie echt genomen wordt. Binnenkort rolt er een update uit die dat probleem verhelpt.

Het gaat om de zogenaamde juni-update die nu al uitrolt in de Verenigde Staten voor de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. Daarbij is onder andere de shutterlag aangepakt in verschillende modi. Maak je na de update een foto, dan wordt deze direct afgedrukt en opgeslagen in plaats van iets later. Zo leg je daadwerkelijk het juiste moment vast. Het is helaas iets dat we vaker zien bij toestellen van allerlei fabrikanten. Zo viel het ons onder andere op bij de OnePlus 9 Pro review van eerder dit jaar.

De update voor de S21-telefoons brengt nog meer bugfixes en nieuwigheden met zich mee. Zo werkt de portretstand nog beter en kun je qr-codes scannen die je al opgeslagen hebt met de ingebouwde scanner. Ook zijn er verschillende effecten verbeterd die je gebruikt tijdens videogesprekken. Daarnaast waren er verschillende mensen die problemen hadden met oververhitting en ook dat is met deze update aangepakt.

Tot slot is ook het beveiligingsniveau opgehoogd naar dat van juni, zodat jouw toestel weer helemaal bij de tijd is. Zoals gezegd rolt de update nu uit in Amerika, waardoor het nog even wachten is voordat ook wij de update zien. Elke vrijdag publiceert Android Planet een uitgebreid update-overzicht van de week, dus houd die goed in de gaten.

Samsung is een grootmacht in Android-land en brengt toestellen uit in allerlei prijsklassen. Waar de fabrikant vroeger een wat mager updatebeleid had, is het inmiddels helemaal omgekeerd. Zo wordt de Galaxy S21 geleverd met Android 11, maar krijgt ‘ie ook Android 12, 13 én 14. Qua beveiligingsupdates heb je ook geen klagen: die worden vier jaar lang uitgerold vanaf de datum van de release.

Zelf checken of er een update voor jouw Samsung klaarstaat? Open dan de instellingen en kies voor ‘Software-update’. Vervolgens is het een kwestie van je toestel even laten zoeken. Is er een update beschikbaar, dan krijg je daar een melding van. Vervolgens kun je de software downloaden en installeren.

