De presentatie van de Samsung Galaxy S21 vindt op 14 januari plaats. Volgens geruchten onthult het bedrijf die dag ook andere nieuwe producten, waaronder oordopjes. Het evenement gaat om 16:00 uur Nederlandse tijd van start.

Presentatie Samsung Galaxy S21 op 14 januari

Samsung heeft geïnteresseerden uitgenodigd voor haar eerste evenement van 2021. Galaxy Unpacked 2021 is te volgen via een livestream die onder meer via YouTube en de officiële Samsung-website wordt uitgezonden. Het evenement heeft de slogan “Welcome to the Everyday Epic” meegekregen, wat mogelijk een verwijzing is naar de producten die getoond gaan worden.

Volgens geruchten presenteert de smartphonefabrikant die middag drie nieuwe telefoons: de Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra. De directe opvolgers van de Samsung Galaxy S20-reeks doken afgelopen periode veelvuldig op in geruchten. Hierdoor zijn vrijwel alle specificaties vroegtijdig op straat komen te liggen.

Verder zou Samsung enkele ‘slimme’ apparaten gaan onthullen, waaronder een bluetooth-tracker voor het terugvinden van spullen. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken om een verloren portemonnee te traceren. Aartsrivaal Apple sleutelt volgens geruchten onder de naam AirTags eveneens aan een bluetooth-tracker. Tot slot gaat Samsung volgende week waarschijnlijk nieuwe oordoppen onthullen. De Galaxy Buds Pro krijgen volgens geruchten onder meer actieve ruisonderdrukking.

Dit weten we al over de Galaxy S21

In aanloop naar de presentatie dook de Samsung Galaxy S21-reeks veelvuldig op in geruchten. Hierdoor zijn onder meer de ontwerpen, schermgroottes, verwachte adviesprijzen en specificaties al gelekt. Volgende week wordt duidelijk of deze geruchten kloppen.

De redactie van Android Planet doet 14 januari uiteraard verslag van Galaxy Unpacked 2021. Via onze nieuwsbrief en gratis Android-app blijf je op de hoogte van alle aankondigingen. Wie zich alvast veel inlezen kan terecht bij onderstaande devicepagina’s. Hier staan per model alle verwachtingen voor de nieuwe Samsung-telefoons opgesomd:

