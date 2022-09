Downloaden: Samsung Galaxy Watch 4 krijgt flinke One UI 4.5-update

Heb je een Samsung Galaxy Watch 4 of Watch 4 Classic? Dan kun je nu een flinke update downloaden. De upgrade naar One UI 4.5 is namelijk beschikbaar in Nederland.

Samsung rolt op dit moment een flinke update uit voor twee populaire smartwatches: de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Het gaat om de update naar One UI 4.5, de versie die al een tijdje werd getest en nu beschikbaar is voor het grote publiek. Ook in Nederland kun je de update downloaden.

De One UI 4.5-update voor de Watch 4 (Classic) is behoorlijk groot: 900MB. Je kan via je smartwatch checken of de update klaarstaat, of je gebruikt de Galaxy Wearable-app. In het stappenplan hieronder laten we zien hoe je de update via je horloge downloadt.

In de Wearable-app spreekt het redelijk voor zich: je opent de app, tikt op ‘Instellingen horloge > Update horlogesoftware’ en kan het proces starten. Lukt het niet? Laat het eventjes weten in de reacties hieronder, dan helpen we je verder.

Open de instellingen op je Samsung Galaxy Watch 4 door het snelle instellingen-menu te openen. Dit doe je door vanaf de bovenkant naar beneden te vegen;

Tik op het tandwieltje, veeg helemaal naar beneden en druk op ‘Software-update;

Je smartwatch checkt op nieuwe versies en als het goed is, kun je One UI 4.5 direct downloaden.

De update voegt nieuwe watchfaces (wijzerplaten) toe die met de nieuwe Galaxy Watch 5-serie werden geïntroduceerd. Dit zijn er in totaal zes. Ook kun je bestaande wijzerplaten verder aanpassen en er zijn nieuwe complicaties aanwezig. Verder zijn er verbeteringen voor het toetsenbordje en het startscherm wordt onder handen genomen.

De Galaxy Watch 4- en Watch 5-smartwatches krijgen ook een nieuwe Play Store. De app-winkel van Google beschikt over een nieuw design, die ervoor moet zorgen dat je logischer (en fijner) navigeert. Let op: het is een server-side update die je niet handmatig kan installeren. Je ziet de nieuwe Play Store automatisch verschijnen – en dit kan simpelweg even duren.

Nieuw: de Galaxy Watch 5 (Pro)

De Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic horen bij de populairste Android-smartwatches van dit moment. Onlangs werden de opvolgers aangekondigd: de Watch 5 en Watch 5 Pro. De horloges lijken sprekend op hun voorgangers. Zo zien we weer een rond amoled-scherm, metalen horlogekast en twee fysieke knoppen aan de rechterzijde. Daarmee open je de menu’s en instellingen of open je direct je favoriete apps.

Een belangrijke verbetering is dat de accu van de Galaxy Watch 5 (Pro) groter is. Daardoor gaan ze langer mee dan de Watch 4 en 4 Classic, die het bij normaal gebruik maximaal anderhalve dag volhouden. Ook laden de nieuwste Samsung-horloges sneller op.

Het Pro-model beschikt over een behuizing van titanium en net als bij de normale Watch 5, is een laagje saffierglas aanwezig om krassen tegen te gaan. Meer weten? Check dan ons uitgebreide artikel: Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) – de 18 meestgestelde vragen.

