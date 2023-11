Samsung werkt aan pholed-schermen: dit moet je weten

Samsung is een grootmeester als het gaat om amoled-schermen voor smartphones en tablets. De volgende generatie displays draagt de naam Pholed en dat biedt een groot voordeel.

Samsung werkt aan pholed-schermen

Al sinds jaar en dag hebben veel (high-end) smartphones een oled-scherm, wat kleuren goed weergeeft en waarbij het contrast oneindig is. Individuele pixels zijn in- en uit te schakelen en dat betekent ook dat zulke schermen een stuk minder energie gebruiken dan lcd-panelen. Samsung gebruikt de schermen die ze zelf maken in haar eigen smartphones, maar verkoopt deze panelen ook aan andere fabrikanten.

In de aankomende jaren gaan we de overstap zien van oled naar pholed-schermen, zo schrijft de Zuid-Koreaanse publicatie The Elec. Die panelen gebruiken een stuk minder energie, waardoor je telefoon langer meegaat op een acculading. Dat komt doordat er gebruik gemaakt gaat worden van blauwe fosforcerende materialen. Dat betekent dat het materiaal nog even blijft nagloeien, nadat het belicht is.

Huidige oled-schermen bevatten rode, groene en blauwe fosforcerende subpixels, maar bij laatstgenoemde is het lichtrendement stukken minder. De fabrikant is al jaren druk bezig met de ontwikkeling hiervan en het verhogen van de levensduur van deze blauwe pixels. Inmiddels zijn er zeker positieve ontwikkelingen te zien, maar op dit moment is de technologie nog onvoldoende om te gebruiken in producten.

Nog niet in Samsung Galaxy Z Flip 6 en Fold 6

Samsung zou voornemens zijn om dit nieuwe type scherm te gaan gebruiken in de vouwbare toestellen van 2024, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. De Samsung Galaxy Z Flip 6 en Z Fold 6 krijgen dus een ‘gewoon’ vouwbaar amoled-scherm. Volgens The Elec kunnen we de eerste smartphones met pholed-scherm in 2025 of 2026 verwachten.

Welke smartphone heb jij en wat voor type scherm heeft dat model? Zou jij wat zien in zo’n pholed-scherm en wil je daar eventueel ook wat meer voor betalen? Laat het uiteraard even weten in de reacties onder dit artikel!

