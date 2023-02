SkyShowtime werkt nu ook (eindelijk) op Samsung smart-tv’s

Goed nieuws voor abonnees van SkyShowtime. De dienst is vanaf nu ook te gebruiken op smart-tv’s van Samsung.

SkyShowtime op Samsung smart-tv’s

De streamingdienst SkyShowtime is nu een aantal maanden actief in Nederland, maar al die tijd niet beschikbaar geweest op smart-tv’s van Samsung. Daar komt nu eindelijk verandering in, want SkyShowtime maakt een samenwerking met Samsung bekend. En dat is maar goed ook, want online zijn veel klachten te vinden over het ontbreken van een smart-tv-app.

SkyShowtime is vanaf nu te vinden op slimme televisies van het bekende merk. Let wel op: de streamingdienst werkt alleen op Samsung-tv’s uit 2017 of nieuwer, die op Tizen OS 3.0 of nieuwer draaien. Tizen is het eigen besturingssysteem dat Samsung gebruikt voor zijn televisies, om je onder andere apps te laten downloaden.

Op andere platformen is SkyShowtime al sinds de lancering beschikbaar. Zo zijn er apps voor Android TV en Google TV, waardoor je bijvoorbeeld ook makkelijk met de Chromecast met Google TV films en series kan streamen. Verder kun je applicaties downloaden voor Android, iOS en tvOS, en er is natuurlijk een webversie voor op je computer.

Meer over SkyShowtime

SkyShowtime is de nieuwste streamingdienst in Nederland en kost 6,99 euro per maand. Het aanbod is niet zo groot als dat van bijvoorbeeld Netflix, HBO Max en Amazon Prime Video, maar er staan alsnog genoeg interessante titels op de dienst. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe film Jurassic World Dominion en populaire series als Yellowstone, 1923 en Tulsa King.

Op Android Planet hebben we al vaker over SkyShowtime geschreven. Zo zetten we toffe kijktips op een rijtje voor als je niet weet wat je moet checken, maar leggen we ook uit hoe je SkyShowtime zonder internetverbinding gebruikt. Lees ook de SkyShowtime review-update, waarin we bespreken hoe het er nu voor staat met het streamingplatform.

