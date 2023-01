Streamingdiensten gooien regelmatig de prijzen voor hun abonnementen omhoog, maar is dat het ook waard? Deze streamingdiensten bieden het meeste waar voor je geld.

Streamingdiensten: meeste waar voor je geld

Met zoveel verschillende streamingdiensten is er een grote kans dat er maandelijks een behoorlijk bedrag van je rekening wordt afgeschreven om series en films te kunnen kijken. Zeker omdat de prijzen steeds worden verhoogd.

Daardoor zijn we benieuwd: welke dienst biedt nou eigenlijk het meeste waar voor je geld? Iedereen weet dat een dienst als Netflix een hele hoop te kijken heeft, maar ook de hoogste prijs vraagt voor een abonnement. Hoe zit het met de rest?

Zo bepalen we de waarde

We rankschikken in dit artikel de diensten puur op cijfers. We kijken naar wat een abonnement kost en hoeveel series en films er op de dienst staan, aan de hand van het volledige huidige aanbod zoals verzameld door website FilmVandaag. Voor de prijs gaan we uit van het maandabonnement waarmee je minstens in hd kunt kijken. Bij Netflix is dat bijvoorbeeld het abonnement van 11,99 euro per maand.

Daarnaast plaatsen we enkele kanttekeningen per streamingdienst, omdat de pure cijfers natuurlijk niet het volledige verhaal vertellen.

1. Amazon Prime Video

Aantal series en films: 2286 titels

2286 titels Prijs per maand: 2,99 euro

2,99 euro Prijs per titel: 0,00130 euro

Prime Video is een bijzondere streamingdienst. Amazon is namelijk niet afhankelijk van het succes van deze dienst voor zijn inkomsten, zoals bijvoorbeeld Netflix wel is. De prijs voor Prime Video kan daarom erg laag gehouden worden.

Dat komt omdat Prime Video onderdeel is van Amazon Prime. Als jij zo’n abonnement hebt, kun je al je Amazon-bestellingen gratis laten bezorgen. Dus doordat jij series en films via Prime Video kijkt, is er een grote kans dat je ook meer gaat shoppen bij Amazon en daar verdient het bedrijf zijn geld mee. Hoe lang dat zo blijft is niet duidelijk, want in een hoop Europese landen is de prijs voor Prime de afgelopen jaren toch omhoog gegaan.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,2 (3.742.560 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Netflix

Aantal series en films: 7090

7090 Prijs per maand: 11,99 euro

11,99 euro Prijs per titel: 0,00169 euro

Netflix heeft het allergrootste aanbod op de streamingmarkt en ook de hoogste prijs. Netflix is niet alleen in kwantiteit, maar ook in de kwaliteit sterk met hitseries zoals The Crown, Stranger Things, Dahmer en Wednesday. Toch krijgt de dienst steeds meer kritiek voor het annuleren van series.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.764.145 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Videoland

Aantal series en films: 2428

2428 Prijs per maand: 4,99 met reclame

4,99 met reclame Prijs per titel: 0,00206 euro

Videoland is een een bijzondere optie in deze lijst, omdat er een hoop Nederlandstalige series en films op staan. Zowel van de RTL-televisiezenders als exclusieve content. Dat wordt aangevuld met enkele internationale hits, zoals The Handmaid’s Tale.

Videoland V2 RTL Nederland B.V. 7,8 (5.166 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. HBO Max

Aantal series en films: 1847 titels

1847 titels Prijs per maand: 5,99 euro

5,99 euro Prijs per titel: 0,00324 euro

HBO Max heeft een relatief klein aanbod van series en films, maar ook een relatief lage prijs. Daarnaast heeft HBO Max een groot voordeel, omdat de kwaliteitsseries van televisiezender HBO hier exclusief te kijken zijn. Denk aan Succession, The Last of Us en The White Lotus. Wel krijgt de dienst nu veel kritiek, omdat een hoop HBO Max Originals worden geannuleerd en/of compleet worden verwijderd.

HBO Max zal niet lang meer zo doorgaan. De dienst gaat samensmelten met Discovery Plus en de kans is groot dat de prijs dan omhoog gaat.

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 7,4 (515.474 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Disney Plus

Aantal series en films: 2265

2265 Prijs per maand: 8,99 euro

8,99 euro Prijs per titel: 0,00397 euro

Disney Plus begon ooit met enkel Disney-content. Alleen al op dat vlak is de dienst onmisbaar geworden met de verschillende series van Star Wars en Marvel. Met de latere toevoeging van series en films in de categorie Star, is het aanbod voor volwassenen aangevuld. Disney Plus moet het wel duidelijk meer van kwaliteit dan kwantiteit hebben.

Disney+ Disney 8 (2.548.371 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. Viaplay

Aantal series en films: 982

982 Prijs per maand: 9,99 euro

9,99 euro Prijs per titel: 0,01017 euro

Viaplay staat natuurlijk niet bekend om het enorme aanbod, maar als de plek om sport te kijken. Het aantal series en films kan vooral gezien worden als een extra. In die zin is het voor deze streamingdienst niet zo relevant hoeveel titels er op staan, maar vooral of de sportuitzendingen goed te kijken zijn.

Viaplay: Film, TV & Live Sport Viaplay 4,6 (80.210 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

7. SkyShowtime

Aantal series en films: 686

686 Prijs per maand: 6,99 euro

6,99 euro Prijs per titel: 0,01019 euro

SkyShowtime is de nieuwste streamingdienst op de markt. In onze SkyShowtime recensie lees je onze kritiek dat het aantal series en films erg tegenvalt, en er bovenal nog veel mist. Inmiddels begint daar langzaamaan verandering in te komen, maar het aanbod is vergeleken met de andere streamingdiensten nog steeds karig.

SkyShowtime SkyShowtime 7,8 (4.372 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

8. Apple TV Plus

Aantal series en films: 155

155 Prijs per maand: 6,99 euro

6,99 euro Prijs per titel: 0,04510 euro

Apple TV Plus is relatief gezien de duurste streamingdienst op de lijst. Dat komt doordat Apple enkel eigen producties op de dienst plaatst. De kwaliteit van deze producties is wel relatief hoog. Dus als we zouden kijken naar hoeveel kwaliteit je krijgt voor je geld, dan belandt Apple absoluut niet onderaan de lijst.

Meer over streamingdiensten

Bijna elke streamingdienst heeft verschillende abonnementen. Hd of geen hd, meerdere schermen of een enkel scherm, en reclame of geen reclame. In dit overzicht vind je alle verschillende prijzen.

