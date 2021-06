Waarom Google niet zo’n goed updatebeleid kan bieden als Apple

Nu Android 12 eraan komt, ben je vast benieuwd of smartphone de update krijgt. Veel Android-smartphones worden niet langer dan twee of drie jaar van software-updates voorzien. Apple ondersteunt iPhones daarentegen gemiddeld zo’n vijf jaar lang. Wij leggen uit waarom dit verschil zo groot is.

Lees verder na de advertentie.

Het updatebeleid van Android-smartphones is een veelbesproken pijnpunt. Hoewel fabrikanten als Nokia en Google trots beloven hun smartphones drie jaar lang van nieuwe Android-versies te voorzien, valt dit in het niet bij het softwarebeleid van Apple. De iPhone-maker ondersteunt haar smartphones doorgaans vijf tot zes jaar van grote software-updates.

Android-smartphones krijgen gemiddeld twee versie-updates, en bij sommige fabrikanten kun je er op drie rekenen. Dit betekent dat een smartphone die je koopt met Android 11 waarschijnlijk zal blijven hangen op Android 13 of 14. Beveiligingsupdates blijven meestal nog iets langer beschikbaar, zodat telefoons langere tijd veilig zijn om te gebruiken.

Hoeveelheid toestellen is boosdoener

Eén van de voordelen van Android-smartphones ten opzichte van iPhones, is dat je binnen ieder prijssegment een groot aanbod hebt. Of je nu 200 euro of 2000 euro wil neerleggen voor je volgende toestel: de keuze is reuze. Opvouwbaar, gebogen, met of zonder uitklapbare camera – je kan het zo gek niet bedenken, of er bestaat een Android-telefoon die aan jouw wensen voldoet.

De opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold 2

Dit klinkt allemaal leuk, maar het enorme aanbod heeft een keerzijde. Alle Android-smartphones hebben verschillende processors, schermgroottes, camera’s en batterijen. Hierdoor is het voor Google onmogelijk om een ‘onze size fits all’-software-update uit te brengen.

Veel fabrikanten geven Android daarnaast een eigen jasje – denk aan One UI van Samsung – om onderscheid te maken van de concurrentie. Dit ‘jasje’ zorgt er weer voor dat het langer duurt voordat fabrikanten de nieuwste Android-versies kunnen uitrollen. Dat komt omdat de functionaliteit van de software per fabrikant dusdanig anders is, dat een update weer extra lang moet worden getest.

Apple brengt ieder jaar zo’n drie tot vier iPhones uit, die volledig door Apple zelf zijn ontworpen. Ieder aspect van deze iPhones – het ontwerp, het camerasysteem, zelfs de processor – komt van Apples eigen tekentafel. Hard- en software worden daarom perfect op elkaar afgestemd. Apple ontwikkelt nieuwe software op basis van bestaande en toekomstige hardware.

Apple ontwikkelt dus zelf een software-update, test deze in-house en brengt de update vervolgens direct op alle iPhones tegelijk uit. Google kan dit logischerwijs niet zelf doen, omdat alle Android-smartphones op de Pixel na door verschillende fabrikanten worden gemaakt.

Het gevolg? Android-smartphones – ongeacht de prijs – krijgen veel minder (snel) updates dan iPhones. De iPhone 6S, Apples vlaggenschip uit 2015, draait anno 2021 op iOS 14. Dat is op het moment van schrijven de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem. De Samsung Galaxy S6, die ook in 2015 voor ongeveer dezelfde prijs als de iPhone 6S op de markt kwam, bleef hangen op Android 7.0.

Ook de Galaxy S8 uit 2017 krijgt sinds mei 2021 officieel geen updates meer. Door de beëindigde ondersteuning worden gebruikers van het toestel indirect ‘gedwongen’ om een nieuwe smartphone aan te schaffen. Dat is vervelend, zeker omdat de hardware van de Galaxy S8 anno 2021 voor veel mensen nog voldoende werkt.

Android-fabrikanten zijn zich bewust van het tegenvallende updatebeleid. Bedrijven zorgen steeds vaker voor drie grote Android-updates, in plaats van de voorheen gebruikelijke twee. Hoewel dat een stap is in de goede richting, is het gebrek aan langdurige beveiligingsupdates nog steeds een groot probleem.

Niet iedere fabrikant vindt updates even belangrijk en ook de prijs van een toestel heeft vaak invloed op het updatebeleid. Je bent dus erg afhankelijk van deze twee factoren. En eerlijk is eerlijk: het ene bedrijf geeft meer om de software dan de hardware van een toestel, terwijl de andere smartphonemaker liever goede hardware in een telefoon stopt, en daardoor updates een beetje links laat liggen.

De iPhone 5S uit 2013 kreeg begin mei nog een beveiligingsupdate. Hoewel het toestel inmiddels bijna acht jaar oud is, is het toestel nog veel in gebruik. De meeste jongeren en jongvolwassenen stappen ongeveer iedere twee jaar over op een nieuw toestel, maar vooral veel 60-plussers zien hier het nut niet van in. Deze leeftijdsgroep is daarnaast een stuk minder behoedzaam voor virussen en hackers. Geen goede combinatie, dus.

De kans dat Googles updatebeleid ooit zo sterk wordt als dat van Apple is klein, vanwege het grote aantal toestellen en de vele verschillende fabrikanten. We hopen dat Google smartphonefabrikanten in de toekomst verplicht stelt om alle toestellen van minimaal vier tot vijf jaar van beveiligingsupdates te voorzien – het liefst nog langer. Zeker nu technologie ieder jaar krachtiger wordt en telefoons steeds langer meegaan.

Lees hier hoe lang jouw smartphone naar verwachting nog beveiligingsupdates krijgt. Als je een model uit 2020 of 2021 hebt, kan je nog wel even vooruit.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Android-nieuws? Dat kan via de website, onze gratis Android-app en de nieuwsbrief.