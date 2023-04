Xiaomi Smart Band 8 ook te dragen als ketting

Xiaomi is van alle markten thuis en naast smartphones biedt het bedrijf allerlei smart home-apparatuur en wearables. De aankomende betaalbare Xiaomi Smart Band 8 kun je niet alleen om je pols dragen, maar ook als heuse ketting.

Xiaomi Smart Band 8: om de pols of als ketting

Volgende week wordt niet alleen de Xiaomi 13 Ultra gepresenteerd, maar tijdens datzelfde event komt het bedrijf ook met een nieuwe betaalbare wearable. Van deze Xiaomi Smart Band 8 verschenen eerder al foto’s van een keuringsinstantie. Daarop was al te zien dat de bandjes van de wearable verwisselbaar waren.

Een van de oprichters van Xiaomi heeft nu zelf enkele officiële afbeeldingen online gezet van het aankomende apparaatje. Opvallend is dat we zien dat ‘ie te dragen is als ketting. Het bedrijf lijkt ook van plan om verschillende accessoires te verkopen om de Smart Band 8 om de nek te dragen.

Hoewel het er (voor sommigen) leuk uitziet of handig is, moet je er wel rekening mee houden dat niet alle functies volledig werken. De tracker zal vast en zeker je gezette stappen kunnen bijhouden, maar je hartslag meten of hoe je geslapen hebt is waarschijnlijk onmogelijk. Ook functies als het checken van het zuurstofniveau van het bloed is niet te doen, simpelweg omdat het apparaatje dan direct contact moet hebben met je huid.

Wearable meer gericht op modieuze mensen

Naast de nieuwe afbeeldingen om het apparaatje als ketting te dragen deelde de oprichter nog meer plaatjes. Daarop zijn verschillende soorten modieuze bandjes te zien voor de Smart Band 8. Zo wordt het mogelijk om te kiezen voor een bandje van leer of een geweven exemplaar, maar ook metalen bandjes worden door het bedrijf zelf op de markt gebracht.

Bij vorige wearables in deze reeks werd er veelal gekozen voor een bandje van siliconen, waarbij je nog wel wat keuze had uit verschillende kleuren. Wel zijn er voor de Xiaomi Smart Band 7 of Mi Smart Band 6 via andere kanalen duizenden soorten bandjes te koop.

De Smart Band 8 wordt op dinsdag 18 april gepresenteerd en Android Planet houdt natuurlijk al het nieuws omtrent dit apparaatje voor jou in de gaten! In de maand april schrijven we sowieso meer over wearables. Je hebt deze apparaten in allerlei vormen, maten en prijsklassen en daardoor zijn er steeds meer mensen die er een aanschaffen.

