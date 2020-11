De OnePlus 8 Pro zag in april het levenslicht en is sindsdien mijn voornaamste daily driver geweest. Hoe het toestel ruim zeven maanden later bevalt? Dat lees je in onze review-update van de OnePlus 8 Pro.

Review-updates van smartphones, een tijd nadat ze op de markt zijn gebracht, zijn belangrijk. Iets oudere toestellen zijn misschien wat ingehaald, maar ook vaak in prijs gedaald. Hetzelfde geldt voor de OnePlus 8 Pro, die bij release voor minimaal 899 euro over de toonbank ging.

Inmiddels kost de telefoon een stuk minder en is nog geen nieuw Pro-model gepresenteerd. We gaven het toestel in onze review een dikke 8,5, omdat het toestel op nagenoeg alle vlakken prima prestaties leverde. Maar hoe doet ‘ie het op dit moment? Bevalt het vlaggenschip nog steeds zo goed en zijn er nog nieuwe dingen die opgevallen zijn?

Design: een blauw glazen muiltje

In onze review schreven we al dat we blij waren met het design en de afwerking van de OnePlus 8 Pro, en dat is na maanden gebruik niet anders. Het toestel valt op door zijn donkerblauwe glazen behuizing en krasjes of andere beschadigingen zijn nergens te zien. De 8 Pro is groot en bedienen met één hand is lastig, maar ook daar zijn we inmiddels allang aan gewend.

De knoppen voelen nog even stevig als de eerste keer dat ze werden ingedrukt en dat geldt ook voor de Alert Slider. Dat is het fysieke schuifje waarmee je snel een ander geluidsprofiel kiest. Al met al is de 8 Pro nog steeds een heel fraai toestel, waar we likkebaardend naar blijven kijken.

Scherm biedt alles wat je wil

Datzelfde geldt voor het scherm, dat 6,78 inch groot is. Dankzij de hoge resolutie, het amoled-paneel en ververssnelheid van 120Hz is het een pracht om naar te kijken. Het scherm ververst standaard 120 keer per seconde en daardoor oogt alles heel vloeiend.

Of je nu een filmpje kijkt op Netflix of Amazon, scrollt door websites of gemaakte foto’s checkt: het scherm is top. Wel blijft het nog steeds jammer dat de fabrikant kiest voor een klein gaatje in het scherm. Een uitschuifbare camera, zoals bij de OnePlus 7 Pro gebruikt werd, vinden we op dat gebied een stuk fijner. We storen ons er niet (meer) aan, maar het kan net een tikkie beter.

De afgeronde schermranden worden door veel mensen bestempeld als irritant, niet fijn en lastig in het gebruik. Wij ervaren dat niet zo en van ghost touches, oftewel niet bedoelde aanrakingen, is ook geen sprake. Zo’n element ademt juist wat chics uit. Qua helderheid en kijkhoeken is ook alles nog steeds piekfijn in orde.

De Android 11-update voor het toestel staat ook klaar en biedt de mogelijkheid om een always on display-functie in te schakelen. Zo zie je altijd de tijd, gemiste oproepen en binnenkomende notificaties.

Hardware is nog steeds van topniveau

Qua prestaties heb je nog steeds niks te klagen met dit toestel. Dankzij de Snapdragon 865-chip en ruime hoeveelheid werkgeheugen, kun je er alles mee doen wat je wilt. Apps starten snel op, multitasken gaat vloeiend en het spelen van een grafische game is geen enkel probleem. De opslag (128GB of 256GB) is niet uit te breiden, maar voor de meeste mensen genoeg. Daarbij kun je natuurlijk altijd uitwijken naar clouddiensten.

Voor de rest is het toestel vrij compleet dankzij ondersteuning voor twee simkaarten, ondersteuning voor 5G-internet en een ip68-certificering. Daardoor is het toestel officieel stof- en waterdicht, een altijd welkome functie bij een telefoon. Een koptelefoonaansluiting is niet aan boord. Jammer wel, maar dat zien we helaas steeds minder bij smartphones.

Draait nu op Android 11

De OnePlus 8 Pro werd geleverd met Android 10 met daaroverheen de OxygenOS-schil. Die combinatie is – zoals we schreven in onze review – erg fijn. De software is schoon en makkelijk in gebruik, maar kent ook verschillende toffe mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag met het kiezen van een accentkleur, de vorm van icoontjes of een donkere modus.

De smartphone is inmiddels bijgewerkt naar Android 11 en daarmee is OnePlus relatief snel. Het updatebeleid van OnePlus (niet voor goedkopere toestellen) scoort hiermee de nodige punten. Als ze ook maandelijks de beveiligingsupdate zouden uitbrengen, zou dat nog net iets fijner zijn.



OxygenOS is bij die update wel flink aangepast en als geheel toch nog even wennen. Het heeft namelijk veel meer weg van de One UI-software van concurrent Samsung. Dat is onder andere gedaan om de software zo beter te kunnen gebruiken met één hand, aldus OnePlus. Dit is opzich handig, maar we vinden het wel jammer dat de software minder weg heeft van stock-Android en simpelweg drukker oogt.

Betrouwbare camera’s voor elke situatie

Er zijn in totaal vijf camera’s aan boord, waardoor je in elke situatie een prima foto schiet. Kleuren zien er prima uit en dankzij de 48 megapixel-sensor schiet je plaatjes met veel details. Wil je een foto schieten in een wijdere hoek? Ook dat is geen probleem met de 8 Pro. Zo leg je net wat meer van de natuur, architectuur of het landschap vast.

Die camera wordt ook gebruikt voor de close-ups en dat werkt goed. Dankzij de resolutie van 16 megapixel schiet je prima plaatjes van objecten op enkele centimeters afstand. Zoomen is ook mogelijk, maar op dit gebied loopt de OnePlus 8 Pro achter op de concurrentie. In de volgende generatie van OnePlus-smartphones hopen we op betere optische zoom.

De vierde camera op de achterzijde had beter weg gelaten kunnen worden en is niet meer dan een gimmick. Een nachtmodus is ook aanwezig en legt plaatjes in moeilijke lichtomstandigheden net wat beter vast. De Google Pixel 5 en Nokia 8.3 5G doen dat echter stukken beter.

Accu: nog steeds goed voor een intensieve dag

De afgelopen maanden hebben we de OnePlus 8 Pro dagelijks gebruikt en door het coronavirus net wat meer op wifi dan met mobiel internet. Een intensieve dag doorkomen met uren schermtijd is nog steeds geen probleem. Gebruik je het toestel minder, dan kun je eens per twee dagen opladen.

Hier wordt het toestel wel gebruikt op een full hd-resolutie met de 120Hz-stand. Een hogere resolutie gebruiken is mogelijk, maar niet tot nauwelijks te zien en dat heeft wel weer impact op de accuduur. Opladen gaat zowel bedraad als draadloos met maximaal 30 Watt.

Dat is snel zat voor een toestel anno 2020, maar inmiddels ingehaald door de concurrentie, en ook door OnePlus zelf. Zo laadt de OnePlus 8T op met maximaal 65 Watt, wat nog heel veel sneller gaat.

Alternatieven voor de OnePlus 8 Pro

Ben je niet helemaal gecharmeerd van de OnePlus 8 Pro? Dan kun je eens kijken naar merken zoals Samsung of Xiaomi. Zo is de Samsung Galaxy S20 Plus een high-end toestel met een vergelijkbare prijs. Ook dat toestel doet het goed op nagenoeg elk gebied en is een goede keuze. Android 11 komt er snel aan, maar de software bevat wel meer bloatware.

Daardoor voelt de OnePlus 8 Pro-software een heel stuk schoner aan. Ben je op zoek naar veel voor weinig? De Xiaomi Mi 10 Pro is een goede optie en volledig uitgerust toestel, zoals we gewend zijn van de fabrikant. Qua software lever je dan nog meer in, want de MIUI-schil is erg druk.

Wil je gewoon het beste van het beste op het gebied van software? Dan is de Google Pixel 5 zeker het overwegen waard. Qua hardware lever je dan flink in, maar de software is schoon en ook krijg je jarenlang als eerste (beveiligings)updates. Bovendien is de camera uitstekend.

Ben je op zoek naar een high-end toestel dat op elk gebied goede prestaties levert en wil je niet de absolute hoofdprijs betalen? Dan is de OnePlus 8 Pro maanden na de release nog steeds een aanrader. Een mooie bijkomstigheid is dat het toestel inmiddels een stuk minder kost, waardoor ‘ie nog aantrekkelijker is geworden. De 8 Pro biedt functies die geen enkele andere OnePlus-smartphone heeft en draait als één van de eerste smartphones op Android 11. Wel is die software wat wennen ten opzichte van Android 10. Ook mag het uitrollen van beveiligingsupdates nog wel een tandje sneller. Voor de rest doe je met de 8 Pro nog steeds een heel goede koop.

