Samsung Galaxy Z Flip 5 review-update: een maand in de broekzak

De eerste review van de Galaxy Z Flip 5 staat alweer enkele weken online en sindsdien zijn we het toestel blijven gebruiken. Wat valt ons op van de klaptelefoon, nu we ‘m nog langer hebben getest? Je leest het hier in onze review-update van de Z Flip 5.

We mochten de Galaxy Z Flip 5 een stuk langer houden dan gebruikelijk en daarom zijn we ‘m zijn blijven gebruiken na het publiceren van onze initiële review. Voor dat stuk met onze ervaringen hebben we het toestel meer dan een week uitgebreid getest en gebruikt in het dagelijks (werk)leven, zodat we een goed oordeel konden vellen.

Inmiddels zijn we dus alweer enkele weken verder. In deze review-update kijken we dan ook naar dingen die wat ons betreft nog wat extra aandacht mogen krijgen. We gaan dus minder in op de harde specificaties, maar meer op de gebruikservaring.

Het reviewmodel van de Galaxy Z Flip 5 is ter beschikking gesteld door Samsung.

Groter scherm aan de buitenzijde is fijn…

Samsung schreeuwde het bijna van de daken. Een van de grootste veranderingen van de Z Flip 5 ten opzichte van zijn voorganger is het veel grotere scherm aan de buitenkant. Zodoende is het een stuk bruikbaarder voor het weergeven van informatie zoals het weerbericht, koersinformatie of binnenkomende notificaties, belletjes en informatie over muziek die je met het toestel afspeelt.

Dat klopt ook en afgelopen weken hebben we daar dan ook veel gebruik van gemaakt. Even een muziekje skippen, de agenda bekijken of wat het weer morgen gaat doen in verband met een vrije dag. Het werkt goed en fijn en biedt meer mogelijkheden dan de kleinere displays van de voorgangers, waar het soms wat meer behelpen was.

… maar is standaard te beperkt qua mogelijkheden

Toch is het het allemaal net niet in onze ervaring, simpelweg omdat je standaard alleen gebruik kunt maken van Samsung-widgets op het display Zo ben je redelijk gebonden aan de mogelijkheden die het bedrijf je geeft om te gebruiken. Gelukkig kun je via de instellingen wel een handvol apps kiezen om ook te gebruiken op het coverdisplay.

Zo kun je aan de slag me WhatsApp, Netflix, Google Maps of YouTube, wat veelal prima en fijn werkt. Samsung laat het niet toe om met andere apps aan de slag te gaan, zoals die van Android Planet, Instagram of bijvoorbeeld de galerij-app. Via een third party-app die je gratis kunt downloaden uit de Play Store kan het gelukkig wel, maar wat ons betreft blijft het iets wat Samsung standaard mag implementeren.

Vouw in het scherm blijft te zien en voelen

Het scherm aan de binnenzijde ademt de kwaliteit uit die we van Samsung kennen. Het gaat om een kleurrijk amoled-scherm met een hoog contrast. De Flip 5 kan geheel dichtvouwen, want een vouw tussen de twee schermhelften is niet meer aanwezig, de eerste keer voor het Zuid-Koreaanse bedrijf.

Dankzij een ander type scharnier is dat mogelijk geworden, maar de vouw in het scherm is nog steeds goed te voelen én zien. Wel is het zo dat je er niet heel vaak overheen veegt, bijvoorbeeld vanwege het virtuele toetsenbord, wat wordt getoond op het gedeelte onder de vouw. In de afgelopen weken hebben we er niet per se last van gehad, maar soms viel het licht er toch dusdanig op, dat het wel erg te zien was.

Samsung blijf alsjeblieft gewoon bij Snapdragon

De Z Flip 5 is uitgerust met een high-end processor van fabrikant Qualcomm en niet van een eigen Exynos-chip. Geruchten over de opvolgers noemen dat er wel weer wordt gekozen voor een processor uit eigen stal, iets wat niet hoeft wat ons betreft. Het toestel is krachtig genoeg voor elke taak en game en multitasken is geen probleem.

Voor de rest is het toestel van alle gemakken voorzien zoals een nfc-chip om draadloos te betalen, stereospeakers en een fijne vingerafdrukscanner. In de afgelopen weken werkte alles feilloos, goed en zoals het hoort.

De camera’s aan boord van deze vouwtelefoon zijn simpelweg niet de beste van het bedrijf ooit, maar hebben genoeg te bieden voor kiekjes in allerlei omstandigheden. Zo maak je prima foto’s met de primaire camera en ook de groothoeklens kan goed mee.

Je kunt foto’s maken met een scherptediepte-effect en bijvoorbeeld videobellen door het toestel neer te zetten en half open te klappen. Zulke functies zijn degene waarop Samsung zich richt in de grote reclamecampagnes, maar wij blijkbaar niet helemaal de doelgroep. In de afgelopen weken hebben we het namelijk niet gebruikt.

Opladen is en blijft niet van deze tijd

De accuduur was afgelopen weken ook prima te noemen, de dag doorkomen is nooit een probleem gebleken, net zoals we schreven in onze initiële review. Wel blijft het zo dat opladen anno 2023 echt wel een stuk rapper mag.

Het toestel van accusap voorzien gaat namelijk met slechts 25 Watt en daarmee blijft het bedrijf ver achter op de concurrentie. Samsung is daar dus nog niet zo van, maar helemaal in deze prijsklasse verwachten we echt wel meer.

Afsluitende gedachten

Samsung zelf richt zich meer op de Flip 5, dan op de Z Fold 5, waarover het bedrijf zelf zei dat het echt een nicheproduct is. Logisch, want de vanafprijs van het grote klaptoestel ligt op 1900 euro. De Flip 5 is met zijn 1199 euro ook niet bepaald goedkoop, maar is wel een van de beste foldables met deze vormfactor op de markt.

De Z Flip 5 ligt hier inmiddels ingepakt te wachten op de koerier, terwijl wij afwachten waar Samsung volgende ronde mee komt. Het bedrijf is een van de grootsten op het gebied van foldables, maar concurrenten als Motorola, Oppo of OnePlus liggen op de loer. Al met al is de Flip 5 een prachtig apparaat, maar er zijn verschillende zaken die echt nog wel (flink) aangepakt kunnen worden.

Samsung Galaxy Z Flip 5 kopen

Voor de variant met 256GB interne opslag betaal je 1199 euro. Dat is vier tientjes meer dan vorig jaar. Er is ook een versie met 512GB opslag. Die heeft een adviesprijs van 1319 euro. De Galaxy Z Flip 5 combineren met abonnement is natuurlijk ook mogelijk.

