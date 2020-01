Een Chromecast resetten in 4 stappen: zo doe je dat

Binnen een minuut is de klus geklaard en het bespaart je mogelijk een hoop ergernissen. We hebben het over het resetten van je Chromecast, wat op twee manieren kan. In dit artikel komen beide methodes aan bod.



Chromecast resetten in 4 stappen

Loopt je Chromecast tegen een onverklaarbaar probleem aan? Werkt een app sinds kort niet goed meer, of heb je onlangs aan je wifi-netwerk zitten sleutelen en is het beeld nu slecht? Er kunnen ontelbaar veel redenen zijn waarom je je Chromecast zou willen resetten. Volg onderstaande aanwijzingen als je met een frisse start wil beginnen.

Een Chromecast resetten doe je zo:

Zet je Chromecast aan en ga op je tv naar het juiste hdmi-kanaal; Houd de langwerpige resetknop op de achterkant van de Chromecast ingedrukt; Het lampje op de Chromecast gaat nu oranje knipperen. Houd de resetknop ingedrukt totdat het licht weer wit kleurt; Op het beeldscherm van je tv wordt het installatieproces opnieuw gestart.

Vanaf nu kun je de Chromecast opnieuw installeren. Houd er rekening mee dat de hdmi-dongle alle instellingen vergeet. Je moet dus opnieuw verbinden met je wifi-netwerk en eventuele apps opnieuw aansluiten. Je kunt een Chromecast daarom beter alleen resetten als andere oplossingen niet hielpen.

Je kunt een Chromecast ook via de Google Home-app resetten. Deze optie is bijvoorbeeld handig wanneer je niet makkelijk bij het apparaatje zelf kunt komen. Open hiervoor de Google Home-app op je Android-smartphone en tik op je Chromecast. Kies vervolgens het tandwielicoon en selecteer de drie puntjes. Tik vervolgens op ‘Terugzetten op fabrieksinstellingen’ en bevestig je opdracht.

